الحكم المحلي وسلطة المياه يبحثان بدائل إغلاق محطة بيت لاهيا شمال القطاع

غزة/سما/

بحثت وزارة الحكم المحلي بمقر سلطة المياه الفلسطينية، اليوم الأربعاء، ببدائل إغلاق محطة بيت لاهيا، بعد تشغيل محطة المعالجة الموجودة شرق مدينة جباليا.

وناقش المجتمعون الحلول والبدائل مع مكتب الاستشاري الخاص بالمشروع، لدراسة البدائل الممكنة لإغلاق الأحواض المعالجة الموجودة ضمن مدينة بيت لاهيا بالقرب من قرية أم النصر والتي يبلغ عددها (7) أحواض معالجة مفتوحة وحوض عشوائي قريب من قرية أم النصر.

وأكد المجتمعون أن البدائل الممكنة لأحواض المعالجة الموجودة ببيت لاهيا هو العمل على دمجها لتصبح 3 أحواض واستثمارها كمنتزهات وملاعب|، ولكن يتم استخدامها في حالة الطوارئ أو انشاء خط ناقل للبحر يستخدم أيضا في حال الطوارئ، ولكن ضمن مواصفات معينة وبعد الموافقات الرسمية اللازمة وتوفير التمويل لذلك.

وبالنسبة للبدائل الممكنة للحوض العشوائي الموجود بالقرب من القرية البدوية كان اجماع المشاركين على استخدامها كمنطقة صالحة لاستخدام الزراعي.َ