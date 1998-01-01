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عريقات يثمن قرار الأرجنتين

الأربعاء 06 يونيو 2018 11:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
عريقات يثمن قرار الأرجنتين



رام الله /سما/

رد الدكتور صائب عريقات امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية على تصريحات الوزيرة الإسرائيلية ميري ريجيف بأنها تأمل ان لا تستسلم الأرجنتين لتهديدات الإرهاب، قائلا" اعتقد ان على الوزيرة ميري ريجيف ان تدرك بأن قرار الأرجنتين بإلغاء المباراة يعني ان العالم لن يستسلم لارهاب الدولة والابتزاز والتهديد والوعيد الذي تمارسه الحكومة الإسرائيلية والذي تدعمه إدارة الرئيس ترامب. المجتمع الدولي لن يستسلم امام ممارسات الحكومة الإسرائيلية وجرائمها بحق الشعب الفلسطيني".
وأضاف" أن اسرائيل التي يحتفل أفراد جيشها المحتل بقتل ملائكة الرحمة، والأطفال والمقعدين، والنساء والمتظاهرين سلميا، لا يستحق المكافأة بل يستحق المساءلة والعقاب، فشكرا للأرجنتين وشعبها وفريقها المتألق دوما للانتصار بمبادئ القانون الدولي، ورفض البلطجة والتهديد والابتزاز الممارس من أمثال ريجيف وفريدمان وهيللي."
وثمن عريقات عاليا الجهود التي بذلها رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم امين سر اللجنة المركزية لحركة فتح اللواء جبريل الرجوب لقيام المنتخب الارجنتيني بإلغاء هذه المباراة.
 


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