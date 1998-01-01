سلطة النقد تباشر في تطبيق متطلبات بازل المتعلقة بإدارة السيولة

رام الله / سما /

في إطار سعي سلطة النقد لمواكبة التطورات الرقابية والممارسات الفضلى في مجال العمل المصرفي وخاصة الاصلاحات التي أقرتها لجنة بازل فيما يعرف ببازل III، وتعزيزاً لسلامة واستقرار الجهاز المصرفي، وبناءً على قرار وتوجيهات من معالي محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا بشأن العمل على التبني الاستراتيجي الشامل لمتطلبات بازل III الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، اصدرت سلطة النقد تعليماتها وارشاداتها الموجهة للمصارف العاملة في فلسطين بشأن تطبيق نسبة تغطية السيولة (LCR) ونسبة صافي التمويل المستقر(NSFR) اللتان تعتبران من أدوات الإصلاحات الكمية المقررتان من قبل لجنة بازل للرقابة المصرفية لتعزيز قدرة المصارف على مواجهة مخاطر السيولة، حيث أن هذه التعليمات تهدف بشكل أساسي الى إرساء متطلبات سلطة النقد بشأن تطبيق النسبتين المذكورتين اضافة الى تزويد المصارف بإرشادات وتوجيهات للمساعدة في عملية التطبيق.

يذكر أن سلطة النقد قد عملت منذ صدور مقررات بازل III على تهيئة البيئة المناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق تلك المقررات بشكل تدريجي بما يتوائم مع الوضع القائم في المصارف وبيئتها المحيطة، وأصدرت سلطة النقد في وقت سابق تعليمات تغطي بعض جوانب بازل III من بينها تعليمات احتياطي التقلبات الدورية وتحديث قواعد وممارسات حوكمة المصارف إضافة الى تطبيق إطار المصارف المهمة نظامياً على المستوى المحلي لتمكين سلطة النقد من قياس وضبط المخاطر النظامية التي قد تؤثر على الاستقرار المالي.

وتعمل سلطة النقد حالياً على استكمال تطبيق متطلبات بازل III بشأن مكونات رأس المال ونسبة الرافعة المالية.