فيديو.. استشهاد الشاب عز التميمي من قرية النبي صالح شمال رام الله

رام الله/سما/

استشهد الشاب عز عبد الحفيظ التميمي (٢١) عاما، بعد اطلاق النار عليه واصابته بجروح خطيرة خلال مواجهات في قرية النبي صالح شمال رام الله.

وأطلق جنود الاحتلال الرصاص الحي على التميمي من مسافة أقل من مترين، وأصابوه بثلاث رصاصات في الرقبة، ومنعوا أهالي القرية من تقديم العلاج له، أو نقله بسيارة إسعاف، واعتدى الجنود على كل من حاول مساعدة الطفل.

وترك الجنود الشاب ملقى على الارض لاكثر من نصف ساعة دون أن يقدموا له العلاج، ثم ألقوه داخل الجيب العسكري دون علاج.

ووصلت سيارات الإسعاف التابعة لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إلى القرية، ولكنها لم تجد جثمان الشهيد الذي اختطفه جنود الاحتلال.