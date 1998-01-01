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تواصل توزيع لحوم الهدي والأضاحي على مستحقيها من الفقراء

الأربعاء 06 يونيو 2018 11:11 ص / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

واصلت وزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة توزيع لحوم الهدي والأضاحي السعودية على الأسر الفقيرة والمتعففة من أبناء شعبنا الفلسطيني بكافة محافظات قطاع غزة.

وأوضح أسامة سليم مدير دائرة الزكاة بالأوقاف أن عملية توزيع اللحوم التي وصلت للوزارة ضمن مشروع المملكة العربية السعودية للإفادة من الهدي والأضاحي مازالت مستمرة عبر لجان الزكاة المختلفة والمنتشرة في جميع محافظات القطاع.

مؤكداً أن لجان الزكاة تبذل جهوداً كبيرة من أجل وصول اللحوم إلى مستحقيها سلميةً في الوقت المناسب، ودون تأخير، مثمناً جهود كافة العاملين في لجان الزكاة.

وبين سليم أن دائرته باشرت العمل بتوزيع اللحوم فوراً بعد صدور تقرير وزارة الصحة، عبر نقل اللحوم من الثلاجات المركزية إلى لجان الزكاة في محافظات قطاع غزة في ثلاجات متحركة، وذلك لضمان الحافظ على سلامتها حتى تصل مستحقيها بشكل سليم.

وذكر أن كافة كميات اللحوم التي وصلت الوزارة وعددها 15 ألف كرتونة ستُوزع على مستحقيها ضمن معايير دقيقة وواضحة.

#وزارة الأوقاف #لحوم

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