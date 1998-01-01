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فتوى غير شرعية لموظفي غزة..توفيق ابو شومر

الأربعاء 06 يونيو 2018 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فتوى غير شرعية لموظفي غزة..توفيق ابو شومر



أفتى أحد أبرز فقهاء الأنثروبولوجيا، عسران بن عمران، مؤلف كتاب: "موظفو غزة المعسرون" الطبعة الأولى عام 2018م فتوى غير شرعية قال في كتابه:

تجب الصدقات على فئة الوظيفة الأولى، وهم الموظفون أقل من درجة مدير، لأنهم من فئة (المساكين) أي مَن أقعدتهم وزارة المالية، باعتبارهم (ساكنين) مُقعدِين، غير متحركين!

يُستحبُّ أن توزع على هذه الفئة الصدقاتُ في بيوتهم، لمزيدٍ من الثواب، بحيث لا تَقِلُّ عن إردبٍ من البُرِّ، أو الأرز، ومثقالٍ من الغموس، وما يعادل خمس ربطات من خبز، مخبز العائلات، وكيسٍ من ثياب البالات، ويُستحسنُ أن يوضع في أيديهم ما يُعادل عشرة دنانير.

أما الفئة الثانية، فهم المعسرون، من رتبة مدير، C حتى مدير، A هؤلاء يُنْدبُ إمهالهُم لتسديد قروضهم، سنة أو سنتين، لمزيدٍ من الثواب، وحبذا لو أعفاهم أصحاب الديون من السداد، بشرط ألا يكونوا من ذوي الأملاك.

أما المعسرون الذين سجنهم أصحابُ الديون، فهؤلاء تُكتب أسماؤهم في كشوفٍ لغرضِ طلب معونةِ أصحاب القلوب الرحيمة، من المحسنين، أصحاب جمعيات البِر والإحسان!

أما الفئة الثالثة، هم من مرتبة مدير عام، حتى وكيل وزارة، هؤلاء ينطبق عليهم لقبُ الغارمين، بشرط أن يكونوا قد استغنَوا عن كماليات بيوتهم، بالبيع، أو المبادلة، وعجزوا عن تسديد أقساط الدراسة لأبنائهم، وامتنعوا منذ عامٍ على الأقل من زيارة المولات الكبيرة، وباعوا سياراتِهم، هؤلاء تجوز عليهم الزكوات.

والله تعالى أعلى وأعلم!!

 


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