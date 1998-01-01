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مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى

الأربعاء 06 يونيو 2018 10:01 ص / بتوقيت القدس +2GMT
مستوطنون يجددون اقتحام الأقصى



القدس المحتلة / سما /

جدد مستوطنون متطرّفون، صباح اليوم الأربعاء، اقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك، وسط حراسة مشددة في ظلّ تواجد عدد كبير من المصلين والمعتكفين.

وردّ المصلون على اقتحام المستوطنين بصيحات التكبير، رفضًا للاقتحام.

وشرعت سلطات الاحتلال منذ الصباح، بتوقيف الحافلات المتوجهة إلى القدس، بحثًا عن مواطنين لا يحملون هوية القدس لتوقيفهم وإبعادهم.

وكانت شرطة الاحتلال اعتقلت صباح الثلاثاء، 15 مصليًا أثناء تلاوتهم القرآن الكريم في باحات الأقصى، بينهم 12 من سكان الضفة، وأفرجت عن غالبيتهم بعد إبعادهم، فيما أبقت على 4 منهم رهن الاعتقال.

#مستوطنون #الأقصى

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