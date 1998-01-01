جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

ترامب يصادق على خطة توسيع الوجود العسكري الأمريكي في دولة الاحتلال

الأربعاء 06 يونيو 2018 09:57 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ترامب يصادق على خطة توسيع الوجود العسكري الأمريكي في دولة الاحتلال



واشنطن / وكالات /

صادق الرئيس الامريكي دونالد ترامب، على خطة لتوسيع الوجود العسكري الأمريكي في دولة الاحتلال، وفق ما أعلنته مصادر أمريكية في واشنطن.

وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن "هذه الخطة تهدف الى تحسين القدرات العسكرية لجيش الاحتلال في مواجهة ايران، حيث تتزايد احتمالات الصدام المسلح بين الجانبين، ومن المؤكد حين نشوب الحرب ان ايران ستوجه صواريخ بالستية للاهداف الإسرائيلية".

وسترسل الولايات المتحدة طائرات بوينغ كي سي 46 القادرة على تغذية الطائرات المقاتلة في الجو بالوقود (الارضاع الجوي) لزيادة مدى عملياتها.

وكان الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما رفض ارسال مثل هذه الطائرات الى دولة الاحتلال، لمنعها من توجيه ضربة عسكرية للمنشآت النووية الإيرانية.

#ترامب #اسرائيل

أخبار ذات صلة

حماس- ارشيف

صحيفة: ادارة ترامب توسّط دولة عربية لإقناع حماس بـ صفقة القرن

بحر -غزة

الاحتلال يقرر توسيع مساحة الصيد المسموح بها للصيادين لـ" 9 ميل

غزة: الاحتلال يرجئ توسيع مساحة الصيد البحري ويطالب بسفينة شرطا للزيادة

مستوطنات - ارشيف

الاحتلال يصادق على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية في القدس المحتلة

أسرى -ارشيفية

كنيست الاحتلال يصادق بالقراءة الأولى على قانون خصم رواتب الأسرى والشهداء

الاحتلال يصادق على إقامة مستوطنة إسرائيلية جديدة قرب رام الله بدلا من مستوطنة عمونا

الأكثر قراءة اليوم

انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)

هذه أهم الحلول لطائرات غزة الورقية حسب خبراء إسرائيليين

ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

موقع عبري: حماس تهدد إسرائيل بمئات الصواريخ على تل أبيب

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

طريقة متوفرة في كل بيت لمكافحة السرطان!

محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن

الأخبار الرئيسية

احتلال- ارشيف

جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

بري

بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل

ليبرمان مع قادة الجيش

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

كحلون وبشارة

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية والإطاحة بحكم الحركة لن يحقق بديلاً أفضل

الاتصالات الفلسطينية