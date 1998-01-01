جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. شؤون عربية ودولية

بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل

الأربعاء 06 يونيو 2018 09:51 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل



بيروت / وكالات /

 قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الجانب الأمريكي أبلغ لبنان باستعداد إسرائيل للتفاوض على ترسيم الحدود في البر والبحر بين البلدين، مؤكدا أن بيروت مستعدة للتفاوض حول ذلك مع ضرورة أن يتم ذلك برعاية الأمم المتحدة.

وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ردا عن سؤال حول آفاق النزاع اللبناني — الإسرائيلي على الحدود البحرية: "جاءنا اقتراح أمريكي، بعد اجتماع عُقد مع نتنياهو في إسرائيل، ومفاده أنهم على استعداد لحل متكامل في البر (الجدار ومزارع شبعا)، وكذلك في البحر.

وأضاف بري: "أُبلغت هذا الموقف، على أن تتم المحادثات في الناقورة، وتحت علم الأمم المتحدة".واستطرد رئيس مجلس النواب اللبناني: "اعتبرت أن هذا الاقتراح إيجابي وقابل للنقاش، ونحن الآن بانتظار الجواب من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي ألمح إلى هذا الأمر اليوم".

وفي إجابة عن سؤال حول استعداد لبنان لبحث مقترحات التفاوض الأمريكية، قال بري: "مستعدون لبحث مقترحات التفاوض".

#لبنان #إسرائيل #بري

أخبار ذات صلة

حفتر لـ صحيفة إيطالية : مستعد للتعاون مع إسرائيل

ويكيليكس تكشف عن "برقية سرية" تتضمن دعوة قطر للتفاوض مع إسرائيل

الرئيس عون: نيل إسرائيل من سيادة لبنان لن يبقى دون رد

الخزعلي

الخزعلي يتوعد إسرائيل من حدود لبنان..

حزب الله -ارشيفية

حزب الله يستبعد شن إسرائيل حربا على لبنان

إسرائيل: المعركة القادمة مع لبنان أصبحت حتمية

الأكثر قراءة اليوم

صادم .. أرامل سوريات أُجبرن على تصوير أنفسهن عاريات مقابل تقديم مساعدات غذائية لهنّ

السلطات الالمانية ترحل 267 فلسطينيا من اراضيها

طائرات بسكاكين ..سلاح "إسرائيل" لمحاربة أطباق غزة الطائرة

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

هارتس: حكومة نتنياهو تخشى ان تظهر ضعيفة أمام حماس

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

الأخبار الرئيسية

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

المالكي

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

باوامر من الرئيس.. الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

الاتصالات الفلسطينية