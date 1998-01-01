بري: لبنان مستعد للتفاوض مع إسرائيل

بيروت / وكالات /

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إن الجانب الأمريكي أبلغ لبنان باستعداد إسرائيل للتفاوض على ترسيم الحدود في البر والبحر بين البلدين، مؤكدا أن بيروت مستعدة للتفاوض حول ذلك مع ضرورة أن يتم ذلك برعاية الأمم المتحدة.

وقال بري في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك" الروسية ردا عن سؤال حول آفاق النزاع اللبناني — الإسرائيلي على الحدود البحرية: "جاءنا اقتراح أمريكي، بعد اجتماع عُقد مع نتنياهو في إسرائيل، ومفاده أنهم على استعداد لحل متكامل في البر (الجدار ومزارع شبعا)، وكذلك في البحر.

وأضاف بري: "أُبلغت هذا الموقف، على أن تتم المحادثات في الناقورة، وتحت علم الأمم المتحدة".واستطرد رئيس مجلس النواب اللبناني: "اعتبرت أن هذا الاقتراح إيجابي وقابل للنقاش، ونحن الآن بانتظار الجواب من الولايات المتحدة"، مشيرا إلى أن وزير الطاقة الإسرائيلي ألمح إلى هذا الأمر اليوم".

وفي إجابة عن سؤال حول استعداد لبنان لبحث مقترحات التفاوض الأمريكية، قال بري: "مستعدون لبحث مقترحات التفاوض".