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ماكرون: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "جريمة موت وليس احتفالا"

الأربعاء 06 يونيو 2018 09:47 ص / بتوقيت القدس +2GMT
ماكرون: نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "جريمة موت وليس احتفالا"



وكالات

قال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، خلال لقاءه أمس، الثلاثاء، في قصر الإليزيه، إن نقل السفارة الأمريكية إلى القدس "جريمة موت وليس احتفالا".

وذكر الموقع الإلكتروني العبري "واللا"، أن الرئيس إيمانويل ماكرون أعرب عن يأسه من التراجع في خيار السلام الفلسطيني ــ الإسرائيلي، حتى أن نقل السفارة لم يقرب السلام مع الفلسطينيين، وأن الصراع يكمن في نفي إسرائيل، لكنه في الوقت نفسه أشار إلى ان الاتفاق النووي الإيراني سينهار وحده.

وكتب المحلل السياسي للموقع، طل شيلو، أن نقل السفارة الفرنسية من تل أبيب إلى القدس لن يحدث، وأننا لن نتخذ هذه الخطوة، كونها أحادية الجانب، كما أنها خطوة ليس احتفالية ولن تؤدي إلى السلام، إذ ترغب بلاده في حل الدولتين.

 وكان موقع "نيوز وان" العبري، قد أكد بأن نتنياهو أطلع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على خطط إيران في سوريا، من بينها إقامة جيش مكون من 80 ألف جندي، ليس لتدمير إسرائيل فحسب، ولكن للقضاء على المسلمين السنة أيضا. وهو اللقاء الذي يأتي على خلفية مباحثات مطولة حول

 الاتفاق النووي الإيراني

وذكر الموقع العبري، أن أهمية الزيارة التاريخية لنتنياهو إلى فرنسا تكمن في الحديث عن خطوة الطموحات الإيرانية في منطقة الشرق الأوسط، منها نيتها تدمير إسرائيل، معتبرا أن السلاح النووي الإيراني يمثل تهديدا استراتيجيا على بلاده، وأنه حان الوقت لإنهاء هذا البرنامج.

#ماكرو #القدس #غزة

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