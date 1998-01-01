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المئات يتظاهرون في فرنسا ضد زيارة نتنياهو

الأربعاء 06 يونيو 2018 09:07 ص / بتوقيت القدس +2GMT
المئات يتظاهرون في فرنسا ضد زيارة نتنياهو



وكالات

 تظاهر مئات الأشخاص في باريس ومدن فرنسية أخرى احتجاجا على زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الى فرنسا، ملبّين بذلك دعوة أطلقتها منظمات مؤيدة للفلسطينيين ترى في الزائر الإسرائيلي "مجرم حرب"، حسبما أفادت به وكالة "فرانس برس".

وفي باريس التي وصلها نتنياهو عصر يوم أمس الثلاثاء للقاء الرئيس إيمانويل ماكرون تجمع حوالى 300 شخص بهدوء قرب مجمع ليزانفاليد، رافعين العلم الفلسطيني، وعلم جمعية "التضامن بين فرنسا وفلسطين".

وردد المتظاهرون، ومن بينهم السيناتورة البيئية اليسارية استير بنباسا، هتافات مناوئة لدول إسرائيل من بينها "اسرائيل مجرمة، وماكرون متآمر"، و"اوقفوا قتل الشعب الفلسطيني"، في حين أحاطت بهم قوات مكافحة الشغب التي منعتهم من عبور جسر الكسندر الثالث فوق نهر السين.

وفي مرسيليا جنوب فرنسا، تظاهر حوالى 200 ناشط في إحدى ساحات وسط المدينة رافعين علما فلسطينيا ضخما، في حين تظاهر للغاية عينها في ليل (شمال) حوالى 80 شخصا.

وجرت تظاهرة مماثلة في وسط مدينة سانت-ايتيان شارك فيها حوالي 200 شخص، بينما تظاهر حوالى 20 شخصا على أحد جسور مدينة ليون.

#نتنياهو #ماركرون

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