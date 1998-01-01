الاحتلال يفرج عن 9 مصلين اعتقلهم أمس من ساحات الأقصى

القدس/سما/

من المفرر ان تنظر محكمة الاحتلال بالقدس المحتلة، اليوم الأربعاء، بطلب الشرطة تمديد اعتقال 3 فلسطينيين، فيما أطلقت سراح 9 بعد أن تم اعتقالهم صباح أمس الثلاثاء، في ساحات المسجد الأقصى، عقب تصديهم لاقتحامات المستوطنين.

والمعتقلون الذين مدد توقيفهم دون عرضهم على المحكمة هم أسد مفلح وأشرف حسونة وعز الدين زيود.

وأفاد رئيس لجنة اهالي الأسرى والمعتقلين أمجد ابو عصب أن شرطة الاحتلال أطلقت سراح 9 مصلين من الضفة الغربية ورحلتهم إلى الحاجز العسكري، فيما مددت توقيف 3 آخرين ليوم الأربعاء.

وأخلت الشرطة سبيل معتقلين مقدسيين عرف من بينهما كريم علقم، بشرط الإبعاد عن المسجد الأقصى لمدة 15 يوما ودفع كفالة مالية.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت صباح الثلاثاء 15 مصليا من أمام المسجد القبلي بينما كانوا يرتلون القرآن الكريم، تزامنا مع اقتحام عشرات المستوطنين ساحات المسجد الأقصى.