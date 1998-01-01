جنرال اسرائيلي: يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس مهما كان الثمن

القدس/سما/

قال القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي الجنرال تسفيكا فوجل، إنه يجب الانتصار على حماس حتى لو كان الثمن كبيرًا.

ونقلت القناة 7 العبرية، عن الجنرال قوله "لقد جاءتنا حماس في السابق بالحجارة ثم (الانتحاريين) ثم بالصواريخ ثم اخترعنا القبة الحديدية وبنينا الأسوار، فجاؤونا من الأنفاق ومن الكوماندوز من البحر, والآن جاؤونا بالطائرات الورقية.. إلى أين سنصل؟".

وأضاف قائلاً "هم يبتكرون كل جديد لقتلنا حتى نغادر البلاد، يجب أن نمتلك الشجاعة لاحتلال غزة وإنهاء حكم حماس ولكي يحدث ذلك يجب دراسة التاريخ".

وذكر فوجل، "يجب أن نعلم أن حماس تعمل كدولة وليس كمنظمة "إرهابية"، هزمنا الأردن وسوريا ومصر وإذا لم نهزم حماس لن يتحقق السلام, كل عامين ننتظر جولة حرب جديدة، هل يجب علينا أن ننتظر العثور على نفق؟".

وتابع "حماس سيطرت على غزة وتسعى للسيطرة على كل فلسطين، يجب أن ندفع الثمن لمرة واحدة لضمان المستقبل والسلام".