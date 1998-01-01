الرجوب ينتقد قرار الحمدلله بحل اللجنة الامنية العليا في الضفة

نابلس/سما / نور الدين ثابت

انتقد محافظ نابلس اللواء اكرم الرجوب حل اللجنة الامنية العليا من قبل رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور رامي الحمدلله.

وقال الرجوب عبر صفحته الشخصية "فيسبوك" ان اهداف تشكسل اللجنة الادارية لم تتحقق فعليا ومن يقول غير ذلك فليحاججني امام الراي العام ,مؤكدا ان اسباب تشكيلها لم تزل بعد.

وحذر الرجوب من خطورة انتهاء عمل اللجنة بقوله " بلشوا الزعران يحكوع عن القيم والقانون وضرورة محاسبة اللجنة وضباطها على جرائم التعذيب التي مارسوها بحق ابناء فتح.

وكان رئيس الوزراء ووزير الداخلية، د. رامي الحمد الله وبالتشاور مع الرئيس محمود عباس القائد الأعلى لقوى الأمن قرر حل اللجنة الأمنية العليا، بعد ان أنهت المهام الموكلة إليها، في مجال القضاء على مظاهر الفلتان الأمني، وإلقاء القبض على المطلوبين وتقديمهم للعدالة.





