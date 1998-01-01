بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام أرجنتينة، أن منتخب بلادها ألغى مباراته الودية التي كان من المقرر أن تجرى أمام منتخب إسرائيل أواخر الأسبوع الجاري في مدينة القدس المحتلة بسبب الضغوطات والاحتجاجات.

ووفقا للتقارير فان الفريق الارجنتيني بدلاً من ذلك، يريد اللعب في برشلونة ضد منتخب اخر.

واستشاط المسؤولون الاسرائيليون غضبا وطالبوا رئيس الحكومة نتنياهو للتحدث الى الرئيس الارجنتيني من اجل اقامة المباراة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الرسالة التي أبرقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى الاتحاد الأرجنتيني، والتي أعرب الأول من خلالها عن "رفضه إقامة مباراة المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني في القدس في التاسع من الشهر الجاري".

ومن الجانب الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام عبرية أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الأرجنتيني في محاولة منه للضغط على منع إلغاء المباراة".

ونقلا عن القناة العاشرة الإسرائيلية، جاء على لسان وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، أن "لا علم لديهم حول قرار التغيير هذا فيما يتعلق بالمباراة أمام منتخب الأرجنتين".