جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها

الأربعاء 06 يونيو 2018 12:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
بسبب الضغوطات والاحتجاجات .. الأرجنتين تثير غضب اسرائيل و تلغي مباراتها أمامها



القدس المحتلة / سما /

أفادت وسائل إعلام أرجنتينة، أن منتخب بلادها ألغى مباراته الودية التي كان من المقرر أن تجرى أمام منتخب إسرائيل أواخر الأسبوع الجاري في مدينة القدس المحتلة  بسبب الضغوطات والاحتجاجات.

ووفقا للتقارير فان الفريق الارجنتيني بدلاً من ذلك، يريد اللعب في برشلونة ضد منتخب اخر.

واستشاط المسؤولون الاسرائيليون غضبا وطالبوا رئيس الحكومة نتنياهو للتحدث الى الرئيس الارجنتيني من اجل اقامة المباراة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب الرسالة التي أبرقها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم إلى الاتحاد الأرجنتيني، والتي أعرب الأول من خلالها عن "رفضه إقامة مباراة المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني في القدس في التاسع من الشهر الجاري".

ومن الجانب الإسرائيلي، أفادت وسائل إعلام عبرية أن "رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، سيتحدث هاتفيا مع الرئيس الأرجنتيني في محاولة منه للضغط على منع إلغاء المباراة".

ونقلا عن القناة العاشرة الإسرائيلية، جاء على لسان وزيرة الثقافة والرياضة، ميري ريغيف، أن "لا علم لديهم حول قرار التغيير هذا فيما يتعلق بالمباراة أمام منتخب الأرجنتين".

#الارجنتين #اسرائيل

أخبار ذات صلة

الجزائر تلغي المباراة الودية امام غانا بسبب تأشيرة مدربها الإسرائيلي

الأرجنتين تسحق بوليفيا وديا

تيفيز يغيب عن الأرجنتين للاصابة

الأرجنتين تعبر كولومبيا بهدف

لاعبو المنتخب الأرجنتيني يحتفلون بأحد الأهداف (وكالات)

الأرجنتين تنتعش بفوزها على كولومبيا

بغياب ميسي: باراغواي تتخطى الأرجنتين

الأكثر قراءة اليوم

انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)

هذه أهم الحلول لطائرات غزة الورقية حسب خبراء إسرائيليين

موقع عبري: حماس تهدد إسرائيل بمئات الصواريخ على تل أبيب

قطر: ما يجري في الأردن مخطط خارجي لقبول "صفقة القرن"

طريقة متوفرة في كل بيت لمكافحة السرطان!

الداخلية بغزة تصدر توضيح هام حول آلية السفر عبر معبر رفح خلال الأيام القادمة

الصليب الأحمر يبلغ والد الشاب رمزي النجار بإستشهاد نجله

الأخبار الرئيسية

ليبرمان مع قادة الجيش

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

كحلون وبشارة

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية والإطاحة بحكم الحركة لن يحقق بديلاً أفضل

نتنياهو- ارشيف

الشاباك يزعم اعتقال خلية خططت لاستهداف نتنياهو بتوجيه من سوريا

اردان- ارشيف

أردان يطالب بتفعيل الاغتيالات العسكرية بحق قادة حماس في القطاع

الاتصالات الفلسطينية