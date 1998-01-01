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ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع

الثلاثاء 05 يونيو 2018 11:31 م / بتوقيت القدس +2GMT
ضمن خطة دولية للتخفيف عن غزة.. "إسرائيل" ستضخ عملات و أنصاف شواقل للقطاع



القدس المحتلة / سما /

 ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قررت إدخال عملات نقدية وورقية جديدة إلى قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فإنه سيتم إدخال كميات كبيرة من تلك الأموال إلى البنوك في قطاع غزة لاستبدالها بالعملات القديمة مشيرةً إلى أنه سيتم إدخال أيضا أوراق نقدية جديدة من الدولار.

واوضحت  "إسرائيل" ستضخ كميات كبيرة من عملية أنصاف الشواقل إلى قطاع غزة، وذلك من أجل تخفيف الاستخدام المالي اليومي في القطاع.

ووفقا للإذاعة فإن هذه الخطوة الإسرائيلية تأتي في إطار خطة واسعة النطاق تقودها الولايات المتحدة الأمريكية لتخفيف الحصار على المواطن البسيط داخل قطاع غزة.

هذا ويشار إلى أن الحديث يدور عن خطة شاملة بمباركة كل من وزير الجيش ليبرمان ورئيس الأركان أيزنكوت، من أجل تخفيف الحصار عن مواطني القطاع.

وستقوم الأردن وفقا للخطة المذكورة بنقل مليون دينار أردني كاش، إلى قطاع غزة كما ستقوم الولايات المتحدة الأمريكية بإدخال ملايين الدولارات الورقية "كاش" إلى قطاع غزة أيضا.

وزعمت  أن الرئيس  الفلسطيني أبو مازن يعارض تطبيق هذه الخطة بشكل مطلق، كما أنه يضع الحواجز والعراقيل أمام تنفيذها. 

#إسرائيل #غزة #عملات

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