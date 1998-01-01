القدرة: "فتح" تدعم أية فعاليات للدفاع عن حقوق الموظفين الذين يتعرضون للظلم بغزة

غزة / سما

قال د حيدر القدرة مفوض المكاتب الحركية في الهيئة القيادية العليا لحركة "فتح" في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء: إن حركته تدعم أية فعاليات للدفاع عن حقوق الموظفين.

وأكد القدرة في بيان له، ان الحركة تدعم أي نشاط تقوم به النقابات والاتحادات دفاعا عن حقوق الموظفين، وأن الهيئة القيادية بالمحافظات الجنوبية ترفض الإجراءات التي اتخذت بحق الموظفين والتي ترتب عليها ضرر بالغ بحق خيرة أبناء شعبنا هؤلاء الموظفين الذين قامت على اكتافهم مؤسسات السلطة الوطنية وهم الذين أعطوا بلا كلل ولا ملل وهم الذين التزموا بقيادتهم في كل الظروف، واليوم يتعرضون لهذا الظلم الذي أنهكهم.

وأضاف، أننا نؤكد لشعبنا أن الفتح لا يمكن أن تخذل أبناؤها مهما كلف الثمن وأننا ماضون في حراكنا والذي سنعلن عنه قريبا حتى عودة كافة حقوق إخواننا، وأننا ومن واقع الإحساس بالمسؤولية اتجاه القواعد والشرائح التي نمثل والتزاما بقيادتنا التي نعتز بها، فإننا نطالب السيد الرئيس محمود عباس "ابو مازن" برفع الجور والأذى الذي لحق باخواننا الموظفين وعلى مدار 15شهرا ووضع الأمور في نصابها.