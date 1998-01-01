كاتب إسرائيلي: لو كنت في غزة لشاركت في إطلاق الطائرات الحارقة

عكا للشؤون الاسرائيلية

تطرق المؤلف والكاتب المسرحي الإسرائيلي يهوشع سوفول في كلمته التي ألقاها في مؤتمر صحفي خاص إلى الطائرات الورقية الحارقة القادمة من قطاع غزة والذي تسببت في حرق الحقول الزراعية الإسرائيلية قائلا "لو كنت شابا في غزة لأطلقت طائرات ورقية حارقة".

ووفقا لموقع القناة السابعة، جاءت تصريحات يهوشع في إطار مؤتمر صحفي خاص بادر به منتدى شجرة الزيتون الذي يضم أكاديميين وفنانين من اليهود والعرب، حيث دعا المؤتمر إلى وقف النار على حدود غزة.

وأوضح الكاتب يهوشع في كلمته التي ألقاها في المؤتمر قائلا "حاولت أن أتخيل نفسي بأني شاب من شباب غزة، بما في ذلك أصحابي الذين يصابون ويقتلون كل يوم على الحدود مع قطاع غزة، ثم صمت يهوشع قليلا وقال "لو كنت مكانهم لأطلقت الطائرات الورقية الحارقة لتخفيف الضغط".