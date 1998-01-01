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علينا ان نتخطى ابو مازن لتحسين الوضع بغزة

ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا قال ليبرمان حول غزة و الهدنة مع حماس و الوضع الصحي للرئيس عباس ؟



القدس المحتلة/ سما /

قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تحسين الوضع الإنساني لدى السكان في قطاع غزة لن يغير من الوضع الأمني ولن يوقف الاحتكاكات وإطلاق الطائرات الورقية.

واعتبر ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر المحاسبين، أن من يعتقد بأن الأمن سيسود بأنه "مخطئ ومضلل".

وأكد على أن إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري ستنجح في إزالة تهديد الأنفاق والقضاء عليها بشكل كامل.

وأضاف ليبرمان بأنه يجب علينا أن نتخطى أبو مازن في أي خطوة مستقبلية لتحسن الأوضاع في قطاع غزة ، حيث إن رئيس السلطة أبو مازن يضع الحواجز والعراقيل أمام أي مبادرة لتحسين الأوضاع المعيشية في قطاع غزة ، مشيرا إلى أنه قام بصرف 50% فقط من رواتب موظفي السلطة في قطاع غزة الذين يصل تعدادهم إلى 78ألف موظف بالرغم من حلول شهر رمضان  ، متهما إياه بأنه سبب تدهور الأوضاع في غزة .

 وقد تطرق ليبرمان إلى وضع أبو مازن الصحي قائلا " إن أبو مازن مثل النكتة عن المرأة البولندية التي تمرض وتمرض وتمرض وفي نهاية المطاف لا تموت بل يموت زوجها وتبقى أرملة على قيد الحياة ، وهكذا بالضبط أبو مازن حيث أنني لا أتوقع من أنه سيموت قريبا .

وقد أعرب ليبرمان في كلمته عن معارضته الشديدة للتوصل إلى تهدئة طويلة الأمد مع حماس ، موضحا بأنه حماس ستستغل هذه الهدنة في تطوير وتعاظم قدرتها العسكرية.

وأضاف ليبرمان بأن حماس تتقدم في مجال الأبحاث والتقدم والتطوير  بشكل أسرع وأكبر بكثير من تنظيم حزب الله اللبناني وذلك نظرا لأن الأخير يعتمد في تسليحه على التهريب من سوريا وايران ، في حين تعتمد حماس في تسليحها على التطوير والتصنيع المحلي ، ولذلك فإن 10 سنوات من الهدنة كفيلة بأن تمتلك حماس خلالها  ضعف القدرات التي يمتلكها حزب الله حاليا .

وتطرق ليبرمان للوضع في سوريا وإيران، مؤكدا على أن إسرائيل لن تسمح بأن تبقى أي قوات إيرانية أو شيعية في سوريا حتى وإن كانت بعيدة عن الحدود خاصةً أن تلك القوات تمتلك صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلو مترات.

وأشار إلى أن الجيش سيواصل هجماته ضد قوافل الأسلحة.

وأكد على أن جميع الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة. معتبرا أن إعلان طهران عن تسريع عملية تخصيب اليورانيوم، يدل على حالة الفزع التي أصابت قيادتها. كما قال.

وأضاف "إن إيران ليست مشكلة إسرائيلية بل إقليمية وعالمية".

#ليبرمان #حماس #غزة

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