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محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
محلل اسرائيلي : إذا سقط الملك فسنواجه دولة حماس جديدة في الأردن



عمان / وكالات /

قال المحلل للشؤون العربية في القناة العبرية العاشرة تسيفي يحزكيلي بأن الوضع في الأردن التي تعتبر من أهم جيران اسرائيل متوتر ومعضل منذ الأيام الأخيرة ، موضحا بأنه إذا ما سقط حكم الملك عبد الله فستواجه اسرائيل دولة حماس حقيقية في الأردن .

وأضاف يحزكيلي بأن الوضع الاقتصادي في الأردن أخذ بالتدهور منذ عدة أعوام ، وذلك بالرغم من أن الأردن قد نجحت في الصمود أمام موجة الربيع العربي .

وقد تحدث أيضا إلى طبيعة السكان في الأردن موضحا بأن 70% من سكان الأردن من الفلسطينيين ، كما أن جماعة الإخوان المسلمين في الأردن تتمتع بقوة جماهرية كبيرة هناك ، بالإضافة إلى أنها حركة قوية جدا .

#الملك #الاردن #حماس

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