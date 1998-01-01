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ماذا جاء في تحقيق جيش الاحتلال حول ظروف استشهاد المسعفة رزان النجار ؟

الثلاثاء 05 يونيو 2018 08:35 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماذا جاء في تحقيق جيش الاحتلال حول ظروف استشهاد المسعفة رزان النجار ؟



غزة / سما /

زعم  الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن قوات الجيش لم تطلق النار بشكل مباشر ومتعمد على المسعفة رزان النجار شرق خانيونس.

وقال في تصريح صحفي له، أن التحقيقات تظهر أن الجنود أطلقوا عددا محدودا من الطلقات النارية في تلك المنطقة ولم يتم إطلاق النار بشكل مباشر أو متعمد ضد المسعفة النجار  زاعما ان النجار لم تقتل "برصاصة مباشرة أُطلقت نحوها" إنّما من رصاصة مرتدّة..

وأشار إلى أن التحقيق في الحادثة لا زال مستمرا من قبل لجنة التحقيق المشكلة من هيئة الأركان. مشيرا إلى أنه عند انتهائها ستتم إحالة النتائج إلى المدعي العسكري العام.

#رزان النجار #الاحتلال

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