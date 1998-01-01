جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. مقالات

فقط في غزة .. ميساء جيوسي

الثلاثاء 05 يونيو 2018 06:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فقط في غزة .. ميساء جيوسي




 
فقط في غزة تدفن الافراح قبل ولادتها، وهناك ايضا تصلب الاحلام ويعذب مرتكبيها فالحلم هناك جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، في عزة تزف العرائس بالاكفان لا فساتين الفرح، لا ضير فكلاهما ابيضا لا فرق يذكر.وتزغرد الامهات وهي ترى ابنائها ترحل بأكفان محمولة على اكتاف من سيلحقوهم. تزغرد الامهات لا فرحا بالفراق بل حرقة والما على واقع مر اليم.  في غزة هاشم فقط يهرول المسعفون يبحثون عن من يسعفهم ثم يسلمون الروح لمسعفها الاكبر وخالقها العظيم. في غزة فقط، يكبر الاطفال على غفلة ولا يجدون وقتا للعب فالالعاب تدفن بردم من حطام الصواريخ واللهو محرم. في غزة فقط يصبح العالم اصما ابكم، اعرج اعمى لا يرى ولا يسمع ولا يتحرك. فمن يأبه ببقعة تعد الاكثر كثافة سكانية بالعالم؟ من يأبه لجمع من بضع ملايين حرمهم حصار غاشم وانقسام اهوج من ابسط حقوقهم بالحياة.
في غزة فقط يرتقي العاجز على كرسي متحرك، فيتبعه صحفي ليكتب خبر استشهاده وما يلبث ان يكون هو خبر لزميل آخر سيكتب مقتل صحفي لم تستطع طواقم الاسعاف نجدته. ومن ثم يكتب غيرهم عن مسعفة يا فعة غدرها المحتل كعادته فلم تقوى صديقاتها على اسعافها وهكذا دواليك.
في غزة فقط، تحادث صديقا فيضحك ويلقي عليك النكات، فتعجب كيف لولئك البشر القدرة على الضحك؟ فيجيبك احدهم ان لم نقهر الموت قهرنا، وان صمتنا عن الحق ضاع، وان استسلمنا نهشنا المحتل.
 
طوبى لغزة ولشاب هناك او شابه، لطفل وكهل وامرأة لكل باب وشباك لم تسحقه قنبلة... طوبى لكم ومنا عليكم سلام.


أخبار ذات صلة

دعوة لحفلة انتحار ...ميساء جيوسي

قراءة في قنديل أم هاشم ... بقلم ميساء جيوسي

ميسا جيوسي - ارشيف

حقيبة سفر ..ميسا جيوسي

ميسا جيوسي-ارشيف

بين أوباما وترمب ...ميسا جيوسي

ميسا الجيوسي - ارشيف

سلام على الجيل القادم ...بقلم ميسا جيوسي

وداعا بان ...ميساء الجيوسي

الأكثر قراءة اليوم

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

قطر: ما يجري في الأردن مخطط خارجي لقبول "صفقة القرن"

انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)

بالفيديو: غزة تُجبر الجيش الإسرائيلي على "تغيير" عمل أبرز وحداته العسكرية!

هآرتس : العالم العربي يحتاج إلى التحرك من أجل تحرير فلسطين

الأخبار الرئيسية

كحلون وبشارة

اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

ليبرمان

ليبرمان: تحسين حياة سكان غزة لن يغير الوضع الامني وولن يوقف الاحتكاكات

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية والإطاحة بحكم الحركة لن يحقق بديلاً أفضل

نتنياهو- ارشيف

الشاباك يزعم اعتقال خلية خططت لاستهداف نتنياهو بتوجيه من سوريا

اردان- ارشيف

أردان يطالب بتفعيل الاغتيالات العسكرية بحق قادة حماس في القطاع

الاتصالات الفلسطينية