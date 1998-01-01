المالكي يعقد جلسة مشاورات مع نظيره الكويتي

رام الله / سما /

اجتمع وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، اليوم الثلاثاء، مع نظيره وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح، وذلك في إطار زيارته الرسمية إلى دولة الكويت الشقيقة.

ويزور المالكي الكويت بناء على تكليف من الرئيس محمود عباس، حاملا رسالة شكر وتقدير وعرفان باسم القيادة والشعب الفلسطيني على مواقف الكويت تجاه القضية الفلسطينية، لا سيما تبني الكويت وتقديمها لمشروع القرار امام مجلس الأمن.

واستعرض الوزيران التطورات السياسية دوليا واقليميا، وبحثا معا أوجه التنسيق والتشاور المشترك في المرحلة المقبلة لما يخدم قضايا البلدين والأمة العربية جمعاء، وقضية فلسطين على وجه الخصوص.

وتم الاتفاق على إبقاء حالة التواصل والتشاور المستمر، وصولا إلى تحقيق أهداف الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، بما يفضي الى إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وفي نهاية الجلسة قدم المالكي لنظيره الصباح الشكر والتقدير على ما تقدمه الكويت لفلسطين في كافة المناحي، وتمنى للكويت التقدم والرقي.

وشارك في الاجتماع، سفير فلسطين لدى الكويت رامي طهبوب، ومدير مكتب وزير الخارجية محمد ابو جامع.