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لبيد من حدود غزة يدعو للتعامل بصرامة مع "إرهاب" الطائرات الورقية

الثلاثاء 05 يونيو 2018 05:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
لبيد من حدود غزة يدعو للتعامل بصرامة مع "إرهاب" الطائرات الورقية



القدس المحتلة / سما /

دعا يائير لبيد زعيم حزب هناك مستقبل الإسرائيلي المعارض، اليوم الثلاثاء، إلى التعامل بصرامة مع ما وصفه بـ "إرهاب" الطائرات الورقية.

وقال لبيد خلال جولة تفقد خلالها مستوطنات غلاف غزة، أن الطائرات الورقية هي سلاح يسبب الضرر، بينما الصواريخ هي أسلحة تهدف إلى القتل.

وأضاف "يجب أن نربط بين هذه الطائرات الورقية ومئات الصواريخ وقذائف الهاون التي تضرب هذه المناطق كإرهاب يجب أن تكون ردة الفعل ضده قاسية وصارمة".

وتابع "ستكون دولة إسرائيل قوية وقوية جدا ضد حماس، لكن يجب على الحكومة أن تضع سياسة توضح لنا ما سنفعله غدا بدلا من انتظار الجولة المقبلة من القتال"

#لبيد #غزة #الطائرات الورقية

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