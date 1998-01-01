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اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة

الثلاثاء 05 يونيو 2018 05:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
اجتماع اسرائيلي فلسطيني والكشف عن فحوى رسالة كحلون للسلطة خلال الاجتماع حول رواتب غزة



القدس المحتلة / سما /

ذكرت إذاعة "ريشت كان" العبرية، اليوم الثلاثاء، أن اجتماعا عقد أمس بين مسؤولين إسرائيليين وفلسطينيين بشأن قرار اقتطاع أموال من عائدات الضرائب.

وبحسب الإذاعة، فإن الاجتماع عقد بين موشيه كحلون وزير المالية الإسرائيلي ونظيره الفلسطيني شكري بشارة، وحسين الشيخ وزير الشؤون المدنية.

ووفقا للإذاعة، فإن الاجتماع بحث رغبة إسرائيل في تعزيز المشاريع الإنسانية بغزة، والتهديد الإسرائيلي باقتطاع أموال من عائدات الضرائب في حال لم تدفع السلطة الفلسطينية رواتب موظفيها كاملة بغزة، إلى جانب قرار اقتطاع أموال أخرى لتعويض إسرائيل عن الحرائق.

و كشفت الإذاعة الإسرائيلية  عن فحوى الرسالة التي سلمها وزير المالية الإسرائيلي "موشيه كحلون" لقيادة السلطة الفلسطينية خلال الاجتماع الذي جمعهم أمس الاثنين.

وذكرت الإذاعة أن فحوى الاجتماع كان بشأن رواتب موظفي السلطة في غزة، وأن "إسرائيل" هددت بخصم أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية، في حالة عدم صرفها رواتب موظفي السلطة في القطاع.

وأضافت أن الجانب الإسرائيلي أبلغ نظرة الفلسطيني رغبه "إسرائيل" في دفع مشاريع إنسانية في قطاع غزة في ظل الوضع السيئ للقطاع.

#اجتماع #فلسطيني #السلطة #غزة

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