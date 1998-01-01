جبهة النضال توزع كسوة عيد على الاطفال الفقراء والمحتاجين

ونوهت الجبهة إلى أن هذه االكسوة كان لها الأثر الطيب في كسوة الاطفال الفقراء وإدخال السرور على قلوب الأطفال منهم ، وبخاصة أن التوزيع تم فى أيام رمضان قبل عيد الفطر الكريم، حيث استفاد منها الكثير من الأطفال ولاسيما الأطفال طلاب المدارس. وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبةالتى يمر بها شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة من حصار وبتفشى البطالة