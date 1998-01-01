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جبهة النضال توزع كسوة عيد على الاطفال الفقراء والمحتاجين

الثلاثاء 05 يونيو 2018 05:00 م / بتوقيت القدس +2GMT



رام الله / سما /

قامت جبهة النضال الشعبى الفلسطينى فى مدينة بيت حانون بتوزيع كسوة عيد على اطفال الاسر المستورة والفقراء والمحتاجين من الملابس والأحذية

وتمت عملية توزيع الملابس الجديدة على جميع ا الاطفال المحتاجين من جميع الأعمار من ذكور وإناث. للاطفا ل وذلك بتبرع من فاعل خير

ونوهت الجبهة إلى أن هذه االكسوة كان لها الأثر الطيب في كسوة الاطفال الفقراء وإدخال السرور على قلوب الأطفال منهم ، وبخاصة أن التوزيع تم فى أيام رمضان قبل عيد الفطر الكريم، حيث استفاد منها الكثير من الأطفال ولاسيما الأطفال طلاب المدارس. وذلك بسبب الظروف الاقتصادية الصعبةالتى يمر بها شعبنا الفلسطينى فى قطاع غزة من حصار وبتفشى البطالة

وجددت الجبهة انها ستعمل على ا دخال البهجة وبث الأمل في قلوب ونفوس جميع الفقراء والمحتاجين في مختلف المناطق

#جبهة النضال

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