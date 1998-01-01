ليبرمان: تحسين حياة سكان غزة لن يغير الوضع الامني وولن يوقف الاحتكاكات

القدس المحتلة / سما /

قال أفيغدور ليبرمان وزير الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن تحسين الوضع الإنساني لدى السكان في قطاع غزة لن يغير من الوضع الأمني ولن يوقف الاحتكاكات وإطلاق الطائرات الورقية.

واعتبر ليبرمان خلال مشاركته في مؤتمر المحاسبين، أن من يعتقد بأن الأمن سيسود بأنه "مخطئ ومضلل".

وأكد على أن إسرائيل بحلول نهاية العام الجاري ستنجح في إزالة تهديد الأنفاق والقضاء عليها بشكل كامل.

وتطرق ليبرمان للوضع في سوريا وإيران، مؤكدا على أن إسرائيل لن تسمح بأن تبقى أي قوات إيرانية أو شيعية في سوريا حتى وإن كانت بعيدة عن الحدود خاصةً أن تلك القوات تمتلك صواريخ يبلغ مداها مئات الكيلو مترات.

وأشار إلى أن الجيش سيواصل هجماته ضد قوافل الأسلحة.

وأكد على أن جميع الخيارات للتعامل مع إيران مطروحة على الطاولة. معتبرا أن إعلان طهران عن تسريع عملية تخصيب اليورانيوم، يدل على حالة الفزع التي أصابت قيادتها. كما قال.

وأضاف "إن إيران ليست مشكلة إسرائيلية بل إقليمية وعالمية".