إسرائيل تقرر إدخال عملات جديدة لغزة

غزة / سما /

- ذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل قررت إدخال عملات نقدية وورقية جديدة إلى قطاع غزة.

وبحسب الإذاعة، فإنه سيتم إدخال كميات كبيرة من تلك الأموال إلى البنوك في قطاع غزة لاستبدالها بالعملات القديمة. مشيرةً إلى أنه سيتم إدخال أيضا أوراق نقدية جديدة من الدولار.

وقالت الإذاعة أن الهدف من ذلك تسهيل الاستخدام اليومي للمال بغزة، مشيرةً إلى أن ذلك ضمن خطة شاملة للتخفيف عن المواطن العادي في غزة بإدارة من الولايات المتحدة وبعلم وزير الجيش أفيغدور ليبرمان الذي وافق على الخطة.