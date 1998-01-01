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انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)

الثلاثاء 05 يونيو 2018 04:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
انفعال غير مسبوق من ملك الأردن تجاه الوزراء (شاهد)



عمان / وكالات /

أبدى العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، انفعالا غير مسبوق، خلال حديثه عن الوزراء، أمام رؤساء تحرير الصحف اليومية، الإثنين.

وقال الملك عبد الله في الفيديو الذي نشره الديوان الملكي، إن الوزراء (في الحكومة السابقة) كانوا "نائمين" ما عدا قلّة منهم.

وتابع بأن المرحلة القادمة لن يكون فيها أي تهاون مع الوزراء، مضيفا بلهجة محلية: "اللي بخبّص لازم نروّحه بنفس اليوم".

وألمح العاهل الأردني إلى نية الاستغناء عن رجالات الدولة ممن كبروا في السن، واستبدالهم آخرين بهم لا تتجاوز أعمارهم الأربعين والخمسين.

وأضاف الملك أن الوزير "الكسلان والجبان" سيتم طرده دون تردد، مضيفا أن "الوزراء من وين جبناهم؟ من الصين؟ كلهم من الشمال والجنوب وأبناء الأردن".

وقال الملك إنه لن يقبل باستمرار "معاناة" الأردنيين، مضيفا أن "ما رأيته خلال الأيام الماضية يجعلني أشعر بالسعادة وأتشرف بأنني أردني".

وتابع بأنه وجه مرارا بالوصول إلى حكومات نيابية، إلا أن هذا لم يتحقق بسبب ضعف أداء الأحزاب.

ونوه الملك إلى أن "مشروع قانون الضريبة جدلي ولا بد من حوار حوله".

يشار إلى أن الملك عبد الله كلف وزير التعليم السابق عمر الرزاز، بتشكيل حكومة جديدة، بعد استقالة حكومة هاني الملقي.

#ملك الأردن #انفعال

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