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هذه هي السنة الأسعد في الزواج

الثلاثاء 05 يونيو 2018 03:12 م / بتوقيت القدس +2GMT
هذه هي السنة الأسعد في الزواج



وكالات / سما /

يظن البعض أن السنة الأولى من الزواج هي أسعد سنة بالحياة الزوجية، لكن دراسة حديثة كان لها رأي آخر. فقد أثبتت دراسة حديثة أجراها باحثون من جامعة بنسلفانيا وجامعة بريجهام يونج أن الأزواج بعد مرور 20 عاماً على زواجهما كانوا أكثر سعادة.

وحسب صحيفة بيزنس إنسايدر، حلل الباحثون أكثر من ألفي زوج وزوجة ودرسوا تغير رضاهم عن العلاقة الزوجية على مر السنين، ووجدوا أن الأزواج الذين مرّ أكثر من 20 عاماً على زواجهم يقضون وقتاً أطول في القيام بنشاطات مشتركة من الذين لايزالون في شهر العسل.

وبينت الدراسة أن التقدير بين الأزواج يزداد ويتعمق مع مرور السنين وينخفض مؤشر السعادة الزوجية بشكلٍ تدريجي ليبدأ بالارتفاع من جديد بعد عقدين من الزمن.

وفي هذا الإطار، فإن العلاقة الزوجية الحميمة بعد عشرين عام على الزواج تختلف عن بدايته، فتصبح لها متطلبات مختلفة وذلك للتماشى مع عمر الزوجين الذي بات متقدماً نوعاً ما ومع ظروفهم الصحية والاجتماعية والأسرية، وبما أن العلاقة الزوجية الحميمية أساس للراحة النفسية، إليكِ بعض النصائح التي قد تفيدك في تحسين العلاقة الجنسية مع زوجك، أبرزها:

1- تحدثي إلى شريكك عن احتياجاتك والتغيرات التي تشعرين بها، فمن الطبيعي أنكما تحتاجان الآن إلى إثارةٍ أكبر ولوقتٍ أكبر لإتمام العلاقة.

2- زيادة الرومانسية وقضاء الوقت الحميم يحسّن من العلاقة، كما أن تجربة أوقات مختلفة للعلاقة مثلاً في الصباح مفيد جداً.

3-إياك وانتقاد الشريك سواء على الصعيد الجسدي أو الأداء.

4- بعض الأدوية مثل التي تستخدم لعلاج ارتفاع ضغط الدم وأدوية القلب والحموضة والمهدئات لها تأثير سلبي على الحياة الجنسية، لذلك يمكن مراجعة الطبيب لبحث إمكانية تغيير بعضها.

5- تناول الأكل الصحي والمشي المنتظم يومياً.

6- الابتعاد عن التدخين يحافظ على القدرة الجنسية.

#الزواج

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