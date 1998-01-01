فيتامينات الليل لصحة البشرة بالنهار

وكالات / سما /

تتأثر صحة البشرة بشكل مباشر في شهر رمضان، بالتزامن مع تغير العادات الغذائية، وذلك للصلة الوثيقة بينها وبين النظام الغذائي المتبع والطعام المتناول وتوقيته، وخلال فترة الصيام ومع طول المدة يفقد الجسم العديد من المعادن والفيتامينات، ما يعني جفاف البشرة وفقدانها نضارتها وحيويتها، ما لم يتم تدارك الأمر، وتعويض النقص الحاصل من خلال الوجبتين الرئيسيتين في رمضان، الإفطار والسحور

للحفاظ على نضارة بشرتك في نهار رمضان، وتجديد خلاياها بشكل مستمر؛ يتطلب الأمر منك اهتماما بالنظام الغذائي العازمة على اتباعه، وبقدر ما تحافظين على نظام صحي متنوع، بقدر ما تحافظين على جمال بشرتك ورونقها، لذا نعرض في هذا المقال مجموعة من أهم الفيتامينات التي تحافظ على صحة البشرة، والتي ينبغي أن لا تخلو منها مائدتك الليلية في رمضان

فيتامين أ

يمد فيتامين أ البشرة بالحيوية والنضارة، ويحافظ على ترطيبها، ويمنحها النعومة، وفي المقابل يؤدي نقصه في الجسم إلى جفاف البشرة وخشونتها وربما تشققها، لذا يعتبر الغذاء الأول للبشرة، ويدخل في صنع العديد من مستحضرات التجميل التي تعنى بالوجه والبشرة

الجزر واحد من أهم المصادر النباتية لفيتامين أ؛ لذا احرصي على شرب عصير الجزر في ليالي رمضان، مع إضافته إلى السلطة في وجبتي الإفطار والسحور، ومن مصادر فيتامين أ النباتية أيضا المشمش والمانجا والبطيخ والخس والزعتر والسبانخ والخضروات الورقية الأخرى، كما يوجد في عدة مصادر حيوانية، كمنتجات الألبان، والبيض والكبد ومعظم البقوليات

مجموعة فيتامينات ب

تلعب فيتامينات ب دورا أساسيا في نشاط الخلايا وحماية خلايا البشرة وتجديدها، ويؤدي نقص هذه الفيتامينات إلى جفاف البشرة وظهور التجاعيد مبكراً، ومن أهم مصادر مجموعة فيتامينات ب، اللحوم والمأكولات البحرية والبيض والبقوليات عامة والحبوب الكاملة، كما توجد في الأعشاب مثل الحلبة والنعناع والشمر، وفي منتجات الألبان

فيتامين إي

يطلق على فيتامين إي “فيتامين الجمال”، نظرا لفوائده المتعددة للبشرة والوجه والشعر، لذا يعتبر أحد المكونات الأساسية لمستحضرات التجميل الخاصة بالبشرة، ويعمل فيتامين إي على ترطيب البشرة بشكل مستمر وتخليصها من الجفاف، وتقليل التجاعيد، كما أنه يساعد على عملية تجديد خلايا البشرة وزيادة نضارتها، وتعتبر المكسرات والزيوت النباتية أهم مصادر فيتامين إي، بالإضافة إلى بعض الخضروات كالفاصوليا والسبانخ

فيتامين سي

يزيد فيتامين سي من إنتاج الإيلاستين الذي يساعد في حماية خلايا الجلد وتجديدها، كما يعمل على زيادة تنشيط الدورة الدموية في الجلد؛ ما يساهم في احتفاظ البشرة بنعومتها ونضارتها، كما يلعب هذا الفيتامين دورا مهما كمضاد للأكسدة، ما يحفز من إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على رطوبة البشرة ونعومتها، ويوجد فيتامين سي في الكثير من الفواكه والخضروات، كالحمضيات بأنواعها والكيوي والمانجا والأناناس والفراولة، إلى جانب البروكلي والملفوف والقرنبيط والسبانخ والطماطم والفلفل