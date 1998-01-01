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"أبل" قد تعلن عن أرخص "آيفون" في مؤتمرها

الثلاثاء 05 يونيو 2018 03:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
"أبل" قد تعلن عن أرخص "آيفون" في مؤتمرها



وكالات / سما /

"آيفون SE 2"، يوم الاثنين، في مؤتمر "أبل" العالمي للمطورين والذي ينعقد في كاليفورنيا خلال الفترة الواقعة بين 4 و8 يونيو.

وبحسب ما يتداوله خبراء تقنيون، فإن الهاتف سيكون رخيصا، وتسعى "أبل" من خلاله إلى استهداف شريحة جديدة من مستخدمي الهواتف الذكية، لاسيما بعدما تعرض هاتف "آيفون X" لانتقادات كثيرة بسبب ثمنه المرتفع.

وبالرغم من اعتقاد كثير من المتخصصين التقنيين بإمكانية عرض "أبل" لهاتفها الرخيص اليوم، إلا أن آخرين لم يرجحوا ذلك على اعتبار أن الشركة اعتادت طرح هواتفها الجديدة في سبتمبر، وبما أن الشركة الأميركية تنوي طرح نسخة رخيصة من "آيفون X"، سيكون من الأنسب أن تقدم منتجاتها دفعة واحدة بعد أشهر.

كذلك مما يجعل الإعلان عن الهاتف أمرا غير وارد في مؤتمر "أبل"، هو أن الشركة الأميركية لم تطرح أي هاتف "آيفون" جديد في الملتقى التقني منذ سنة 2010.

وذكر موقع "ماك وورد"، في وقت سابق، أن مساحة الشاشة في "آيفون SE 2" ستبلغ نحو 4.2 إنشات، وسط توقعات بأن يقارب سعره 450 دولارا ليكون بذلك "أرخص" آيفون جديد يتم طرحه خلال السنوات الأخيرة.

وكانت شركة "أبل" قد طرحت النسخة الأولى من الهاتف "آيفون SE"، سنة 2016، بـ399 دولارا، بالنسبة إلى الجهاز الذي تبلغ مساحة التخزين فيه 16 غيغابايت.

#أبل #آيفون

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