جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

حركة المجاهدين: المقاومة بكافة أشكالها هي الكفيلة بمسح آثار النكسة الأليمة.

الثلاثاء 05 يونيو 2018 03:02 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

في الوقت الذي يسطّر شعبنا المرابط أروع ملاحم الفداء في مسيرات العودة الكبرى، تمر علينا ذكرى نكسة الأنظمة العربية التي أضاعت ما تبقى من فلسطين ليحتل الصهاينة معها بعضاً من الأراضي العربية.

إن النكسة التي نحيى ذكراها المريرة لم تكن لولا التقسيم الخبيث لوحدة الأمة وتفشي حالة الوهن في جسدها المنهك لتتجسد هذه الحالة الصعبة من عمر أمتنا باحتلال القدس المباركة والتي تستمر معاناتها الى اليوم.

إن ما عاشته أمتنا في أيام النكسة نراه اليوم أكثر سوادا ومرارا لا سيما بعد نقل أمريكا لسفارتها الى القدس بعد اعلانها عاصمة للكيان في مواقف عربية خجولة ومتواطئة لا ترقى لمستوى الجريمة الأمريكية بحق مسرى النبي الأكرم.

اننا في ذكرى النكسة وأمام التحديات الجسام التي تعترض أمتنا وشعبنا اليوم لا يسعنا إلا أن نؤكد على مايلي :

أولاً: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين، والقتال فيها واجب شرعي وقومي ووطني.

ثانياً: المقاومة والانتفاضة الشعبية هي الكفيلة بمسح آثار النكسة الأليمة.

ثالثاً: نحيي شعبنا المحاصر الصابر بغزة الذي أفشل بصموده ما يروج من صفقة الشيطان التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

رابعاً: ندعو جماهير أمتنا الى الالتحام مع شعبنا الفلسطيني والضغط الجماهيري بكل بلاد العرب والمسلمين لوقف ما يحاولون تمريره من مؤامرة تستهدف الأمة برمتها.

خامساً: نرفض محاولات الهرولة للتطبيع من قبل بعض الانظمة العربية وندعو أمتنا وشعوبها لنبذهم وتعريتهم لأنهم لا يمثلون الا فئة ارتضت أن تكون مصالحها تتوافق مع الصهاينة.

وأخيراً.. نعاهد أمتنا وشعبنا على أن نظل على العهد والوفاء حتى تحرير كامل تراب أراضينا من دنس الاحتلال الصهيوني.

#حركة المجاهدين #المقاومة

أخبار ذات صلة

صحفي كويتي

صحفي كويتي يطالب إسرائيل بمسح " الغزيين "عن وجه الأرض

غزة -اثار

صور : آثار العصر البرونزي تختفي تحت الاسمنت في غزة

شنق

خانيونس: العثور على جثة مواطنة مقتولة و على رقبتها آثار شنق

قائد لواء الجنوب

شاهد: المجاهدين تنشر فيديو لعملية رصد قائد لواء الجنوب في جيش الاحتلال

المجلس الوطني

"الوطني" يصدر اعلان القدس والعودة ويفوض"المركزي" بكافة صلاحياته

الاونروا تحذر من آثار "كارثية" في غزة بفعل وقف المساعدات

الأكثر قراءة اليوم

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

بالفيديو: غزة تُجبر الجيش الإسرائيلي على "تغيير" عمل أبرز وحداته العسكرية!

هآرتس : العالم العربي يحتاج إلى التحرك من أجل تحرير فلسطين

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية

نتنياهو- ارشيف

الشاباك يزعم اعتقال خلية خططت لاستهداف نتنياهو بتوجيه من سوريا

اردان- ارشيف

أردان يطالب بتفعيل الاغتيالات العسكرية بحق قادة حماس في القطاع

نكسة فلسطين- ارشيف

ليل ومجزرة ومذياع... شهادات حية وثقت لحظات النكسة القاسية

رزان

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

الاتصالات الفلسطينية