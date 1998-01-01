حركة المجاهدين: المقاومة بكافة أشكالها هي الكفيلة بمسح آثار النكسة الأليمة.

غزة / سما /

في الوقت الذي يسطّر شعبنا المرابط أروع ملاحم الفداء في مسيرات العودة الكبرى، تمر علينا ذكرى نكسة الأنظمة العربية التي أضاعت ما تبقى من فلسطين ليحتل الصهاينة معها بعضاً من الأراضي العربية.

إن النكسة التي نحيى ذكراها المريرة لم تكن لولا التقسيم الخبيث لوحدة الأمة وتفشي حالة الوهن في جسدها المنهك لتتجسد هذه الحالة الصعبة من عمر أمتنا باحتلال القدس المباركة والتي تستمر معاناتها الى اليوم.

إن ما عاشته أمتنا في أيام النكسة نراه اليوم أكثر سوادا ومرارا لا سيما بعد نقل أمريكا لسفارتها الى القدس بعد اعلانها عاصمة للكيان في مواقف عربية خجولة ومتواطئة لا ترقى لمستوى الجريمة الأمريكية بحق مسرى النبي الأكرم.

اننا في ذكرى النكسة وأمام التحديات الجسام التي تعترض أمتنا وشعبنا اليوم لا يسعنا إلا أن نؤكد على مايلي :

أولاً: فلسطين كلها أرض العرب والمسلمين، والقتال فيها واجب شرعي وقومي ووطني.

ثانياً: المقاومة والانتفاضة الشعبية هي الكفيلة بمسح آثار النكسة الأليمة.

ثالثاً: نحيي شعبنا المحاصر الصابر بغزة الذي أفشل بصموده ما يروج من صفقة الشيطان التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية برمتها.

رابعاً: ندعو جماهير أمتنا الى الالتحام مع شعبنا الفلسطيني والضغط الجماهيري بكل بلاد العرب والمسلمين لوقف ما يحاولون تمريره من مؤامرة تستهدف الأمة برمتها.

خامساً: نرفض محاولات الهرولة للتطبيع من قبل بعض الانظمة العربية وندعو أمتنا وشعوبها لنبذهم وتعريتهم لأنهم لا يمثلون الا فئة ارتضت أن تكون مصالحها تتوافق مع الصهاينة.