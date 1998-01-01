بلدية خان يونس تشرع بإنشاء شبكة صرف صحي بمعسكر الحاووز

خانيونس / سما /

شرعت بلدية خان يونس جنوب محافظات غزة بتنفيذ شبكة صرف صحي لخدمة السكان القاطنين في منطقة معسكر الحاووز غرب المدينة في محيط مدرسة حياة للاجئين وذلك للتخفيف من معاناة المواطنين والحفاظ على الجوانب الصحية والبيئية بالمنطقة المذكورة.

وذكر مُسير دائرة المشاريع المهندس موسى الأخرس أن المشروع ينفذ بدعم من مؤسسة أنيرا بتكلفة قدرها (32) ألف دولار ، مشيراً إلى أن المشروع يشمل تنفيذ خط صرف صحي (UPVC) وبقطر (8) إنش في الشارع الفرعي المجاور لمدرسة حياة من الجهة الشمالية وكذلك الشارع المقابل لمسجد فلسطين باجمالي طول (680) متراً ، مشيراً إلى أن الأعمال تشمل كذلك تركيب (21) منهل رئيسي و( 50) منهل فرعي وسيتم ربطهم على الشبكة الجديدة بمواسير قطر (6) إنش وبإجمالي طول (650) متراً ليتم بذلك تمديد الشبكة بالشوارع الداخلية لخدمة كافة السكان في المنطقة كما تشمل الأعمال إلغاء شبكة الصرف الصحي القديمة والحفر الإمتصاصية التي كانت تسبب المكاره الصحية وتعمل على تلويث الخزان الجوفي بالمدينة.

وأوضح الأخرس أن الطواقم الفنية لدى بلدية خان يونس تشرف بشكل مباشر على المشروع للتأكد من سير العمل به وذلك بالتنسيق مع الأهالي من خلال لجنة تحسين شروط المعيشة بالمخيم، مبيناً أن المشروع سيعمل على القضاء على المكاره الصحية وتطوير خدمة الصرف الصحي في المنطقة بالإضافة لتحقيق مستوى متقدم من النظافة والحفاظ على البيئة المحيطة في خان يونس.

وشكرت بلدية خان يونس مؤسسة أنيرا لإستجابتها السريعة من أجل تنفيذ المشروع وكذلك شكرها الموصول لأهالي المنطقة لتعاونهم الكبير وعلى مساعدتهم في تذليل العقبات وتقديم المساعدة اللازمة للطواقم الميدانية.