قلقيلية: إفطارا رمضانيا وأمسية للأطفال نزلاء جمعية دار الإيمان لرعاية الأيتام

قلقيلية / سما /

برعاية اللواء رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية نظمت جمعية دار الإيمان لرعاية وإيواء الأيتام إفطارا رمضانيا وأمسية للأطفال نزلاء الجمعية.

وشارك في الإفطار ممثلون عن المؤسسات الرسمية والشعبية ووجهاء ورجال أعمال من المحافظة.

وخلال كلمته في الإفطار شكر المحافظ كافة مؤسسات المحافظة التي شاركت في هذا الإفطار، مشيرا إلى أهمية التكافل ورعاية الأيتام الذي نص عليه ديننا الحنيف، معبرا عن فخره بالشعب الفلسطيني الذي يتسابق إلى عمل الخير، مشيدا بعطاء الجمعية داعيا المجتمع المحلي لدعم الجمعية لتتمكن من أداء رسالتها التي تأسست من اجلها الجمعية.

بدوره شكر حسن شريم رئيس الجمعية كل الداعمين والقائمين على هذا الإفطار ، مقدما شرحا مفصلا حول الجمعية ونشاطاتها، مشيرا إلى الرسالة التي نادى بها ديننا الحنيف وحثه على رعاية الأيتام والوقوف إلى جانبهم، مؤكدا حاجة الجمعية إلى بناء إضافي للشباب الأيتام ممن بلغوا الحلم، داعيا إلى العمل بالتعاون مع الجمعية لانجاز البناء المطلوب.