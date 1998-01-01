﻿نشطاء مغاربة يدعون صابر الرباعي لمقاطعة مهرجان "موازين"

عالم الفن

دعا عدد من النشطاء المغاربة الفنان التونسي صابر الرباعي إلى مقاطعة مهرجان موازين، الذي قال إنه يساهم في تبذير أموال الفقراء في البلاد.



وكتب عدد من النشطاء المغاربة تعليقات على صفحة الرباعي يحثونه فيها على عدم المشاركة في المهرجان، وكتب سعيد الهامة مخاطبا الرباعي «أنت فنان محترم. وأنا مغربي أدعوك إلى عدم حضور مهرجان موازين لأنك ستغني على معاناة الفقراء، وستأخد أموالا على حسابهم، نحن أحوج منك إلى هذه الأموال، لهذ أدعوك بكل احترام وتقدير إلى عدم الحضور ﻷننا نعيش حملة مقاطعة شعبية بسبب الفقر والغلاء، ويؤسفني أن أخبرك أنني غائب عن سهرتك ولدينا الثقة الكاملة في حضرتكم أنكم ستدعموننا بعدم تلبية طلبهم».



وكتبت ناشطة تدعى نعمة قائلة «ﻻ ﺗﺄﺗﻲ ﻟﻠﻤﻐﺮﺏ ﻷﻧﻚ ﺳﺘﻐﻨﻲ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺎﻧﺎة ﻛﻞ ﻣﻮﺍﻃﻦ ﻓﻘﻴﺮ ﻓﻲ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﺒﻠﺪ، ﻭﺳﻮﻑ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﻄﺎؤﻙ ﺛﻤﻦ ﻋﺮﺿﻚ ﻣﻦ ﺟﻴﻮﺏ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍﺀ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﺴﺎﺏ ﺟﻮﻋﻬﻢ ﻭﻋﻄﺸﻬﻢ ﺳﻨﻘﺎﻃﻌﻚ ﻭﻧﻘﺎﻃﻊ حفل ﻣﻮﺍﺯﻳﻦ».



وقال نور الدين الزرود: «ﻳؤﺳﻔﻨﻲ ﺍﺧﺒﺎﺭﻛﻢ ﺃﻥ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﻤﻐﺮﺑﻲ ﺳﻴﻘﺎﻃﻊ ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ موازين لهذه السنة، ﻭالذي وﻋﺪكم ﺑأﺩﺍء أﺟﺮ يقدر بعشرات ملايين السنتيمات ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺣﻀﻮﺭﻛﻢ، ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻜﻮﻧﻨﺎ ﻧﻌﻴﺶ ﻣﻘﺎﻃﻌﺔ ﺷﻌﺒﻴﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﺍﻟﻔﻘﺮ ﻭﺍﻟﻐﻼء، ﻭﺗﻠﻚ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء ﻭﺍﻟﻤﺴﺎﻛﻴﻦ، ﻭﻟﺪﻳﻨﺎ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﺍﻟﻜﺎﻣﻠﺔ أنكم ﺳﺘﺪﻋﻤوننا، ﻭﻟﻦ ﺗﻘﺒلوا ﺩﻋﻮﺗﻬﻢ، لأﻧﻪ لن ﻳﺸﺮﻓكم أﻛﻞ أﻣﻮﺍﻝ ﺍﻟﻔﻘﺮﺍء والمساكين ﻭﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﺮﺣﺒﺎ ﺑكم ﻣﺴﺘﻘﺒﻼ إﺫﺍ ﺗﺤﺴﻨﺖ ﺍلأﻭﺿﺎﻉ ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩﻳﺔ».



وكان نشطاء مغاربة أطلقوا أخيرا حملة بعنوان «خليه يغني بوحدو» (دعه يغني لوحده) لمقاطعة حضور مهرجان «موازين» لهذا العام، احتجاجا على ما يقولون إنه هدر للكثير من الأموال، معتبرين أن الفقراء أولى بهذه الأموال من المهرجان.



وتأتي الحملة ضمن حملة شعبية كبرى لمقاطعة عدد من الشركات الناشطة في مجال الحليب والماء والوقود والأسماك وغيرها، حيث يتهمها منظمو الحملة بتكريس الاحتكار والمساهمة في زيادة الأسعار وتراجع القدرة الشرائية للمغاربة.