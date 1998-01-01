جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. فنون وثقافة

صورة.. خمنوا أي فنان أصبح هذا الطفل!

الثلاثاء 05 يونيو 2018 02:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
صورة.. خمنوا أي فنان أصبح هذا الطفل!



وكالات / سما /

 تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى طفولة الفنان حسين الجسمي. يبدو أنها التقطت له في سنواته الأولى.

وقد أثارت الصورة إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وتفاعل معها كثيرون، ودار الجدل حول مدى الشبه بين شكل الفنان في طفولته وشكله الحالي.

يشار إلى أن الجسمي شارك في السباق الرمضاني من خلال غناء شارة مسلسل "أبو عمر المصري". وهو يجمع نخبة من الممثلين أبرزهم أحمد عز وأروى جودة ومنذر رياحنة وفتحي عبد الوهاب. وكتبت السيناريو الخاص به مريم نعوم وألفه عز الدين شكري فشير وتولى إخراجه أحمد خالد موسى. 



حسين

#حسين الجسمي

أخبار ذات صلة

لن تصدق كيف أصبح شكل هذا الممثل الطفل

زبيدة ثروت

صورة| آخر أزواج الفنانة زبيدة ثروت فنان مشهور

جيهان نصر

صورة| كيف أصبح شكل جيهان نصر بعد غياب 20 عامًا؟

صورة.. لن تصدقوا كيف أصبح جميل راتب

صورة : إبن عمرو دياب يصدم الجمهور.. شاهدوا كيف أصبح شكله!

عاصي الحلاني

صورة: عاصي الحلاني يحتفل بميلاد ابنه.. شاهدوا كيف أصبح!

الأكثر قراءة اليوم

الحكومة واللجنة المركزية "لفتح" تبحثان تسديد فاتورة رواتب القطاع

المالكي: قطاع غزة سيشهد العديد من التسهيلات قريباً ابرزها الرواتب والكهرباء والمعبر

جيش الاحتلال يلقي بمنشورات تحذيرية لسكان غزة ... هذا ما ورد فيها!!

هنية يكتب لموقع بريطاني .. وهذا اهم ما جاء في المقال

شاهد : دفن شاب مع سيارته تنفيذا لوصيته

لقاء "قصير جدا وعاصف" يجمع كوشنر وسفير الكويت في واشنطن والسبب فلسطين وحماس

لا يمكن اسقاط حماس.. رئيس شاعر هنيغف : لو كنا مكان سكان غزة لتصرفنا مثلهم

الأخبار الرئيسية

حدود غزة

استعدادات فلسطينية لجولة تظاهرات جديدة في غزة وجيش الاحتلال يتأهب ويهدد

الوطني

صحيفة تكشف تفاصيل اجتماع أعضاء الوطني بغزة حول الرواتب

الأنفاق

موقع عبري يزعم: حماس مستعدة للتنازل عن الأنفاق مقابل تحسين الاقتصاد بغزة

قصف غزة -ارشيفية

بالتفاصيل .. جيش الاحتلال تدرب على ضرب غزة بواسطة مئات الطائرات !

حدود غزة -ارشيفية

جيش الاحتلال يرفع حالة التأهب في القدس و على طول حدود غزة لمواجهة "مليونية القدس"

الاتصالات الفلسطينية