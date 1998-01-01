صورة.. خمنوا أي فنان أصبح هذا الطفل!

وكالات / سما /

تناقل ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي صورة تعود إلى طفولة الفنان حسين الجسمي. يبدو أنها التقطت له في سنواته الأولى.

وقد أثارت الصورة إعجاب عدد كبير جداً من المتابعين. وتفاعل معها كثيرون، ودار الجدل حول مدى الشبه بين شكل الفنان في طفولته وشكله الحالي.

يشار إلى أن الجسمي شارك في السباق الرمضاني من خلال غناء شارة مسلسل "أبو عمر المصري". وهو يجمع نخبة من الممثلين أبرزهم أحمد عز وأروى جودة ومنذر رياحنة وفتحي عبد الوهاب. وكتبت السيناريو الخاص به مريم نعوم وألفه عز الدين شكري فشير وتولى إخراجه أحمد خالد موسى.





