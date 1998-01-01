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فريق العبور يحقق بطولة ريتشيل كوري الرمضانية

الثلاثاء 05 يونيو 2018 02:20 م / بتوقيت القدس +2GMT
فريق العبور يحقق بطولة ريتشيل كوري الرمضانية



غزة / سما /

حقق فريق العبور- الذي يضم نخبة من لاعبي قطاع غزة كأس بطولة المناضلة الأمريكية الراحلة ريتشيل كوري لسداسيات الكرة الرمضانية، بفوزه على فريق رابطة مشجعي منتخب الكاميرون بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وينظم البطولة سنوياً مركز البرامج النسائية في محافظة رفح، بالتعاون مع مؤسسة ريتشل كوري للعدالة والسلام.

وشهدت المباراة حضوراً كبيراً للشخصيات الرياضية والاعتبارية والحركية، يتقدمهم صبحي أبو رضوان رئيس بلدية رفح،الذي تطرق للحديث عن مواقف المناضلة كوري المشرفة والتي قتلها جيش الاحتلال عند محاولتها إيقاف جرافة عسكرية في مدينة رفح عام 2003.

جاءت المباراة مثيرة بين لاعبي الفريقين، وتقدم الخاسر عبر يوسف داود بهدفين، إلا أن سامي الداعور تعادل بهدفين للمتوج العبور, قبل أن تحسم النتيجة بركلات الترجيح.

وفي الحفل الختامي، كرمت اللجنة المنظمة الشخصيات المساندة للبطولة، وقدمت جوائز قيمة للفرق الثلاثة الاولى.

وحصل محمود عطية على جائزة أفضل لاعب، والحارس باسل الصباحين على القفاز الذهبي كأفضل حارس مرمى، ومحمود الغول على جائزة الهداف برصيد 8 أهداف.

وكان فريق الشهيد نظمي زعرب توج ببطولة كوري الثانية للناشئين تحت 16 عاماً، والتي أقيمت تزامنا مع بطولة الكبار، وحصل فريق مركز الشباب على المركز الثاني واللاعب وسام سلامة على جائزة اللاعب المثالي، وأحمد اللي على أفضل حارس، وبراء أبو الخير على لقب الهداف.

#ريتشيل كوري #بطولة

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