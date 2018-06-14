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مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيد الفطر السعيد

الثلاثاء 05 يونيو 2018 02:11 م / بتوقيت القدس +2GMT
مجلس الوزراء يعلن موعد عطلة عيد الفطر السعيد



وكالات / سما /

تقدم مجلس الوزراء الفلسطيني اليوم الثلاثاء بالتهنئة والتبريك إلى أسرانا البواسل وإلى عائلات شهداء فلسطين الأبرار وإلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي الشتات، وإلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة قرب حلول عيد الفطر.

وأعرب عن أمانيه بأن يعيده الله علينا وقد تحرر أسرانا من السجون والمعتقلات وعادت لوطننا وحدته وتحققت أمنيات شعبنا بالحرية والاستقلال والخلاص من الاحتلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.

وقرر المجلس بهذه المناسبة تعطيل الدوائر الحكومية اعتباراً من صباح يوم الخميس الموافق 14/6/2018 وحتى مساء يوم الاثنين الموافق 18/6/2018 على أن تعود ساعات الدوام كالمعتاد كما كانت عليه بعد انتهاء عطلة العيد.

#مجلس الوزراء #عيد الفطر

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