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فحوصات تؤكد تعرض كاريوس لارتجاج دماغي بنهائي الأبطال

الثلاثاء 05 يونيو 2018 01:56 م / بتوقيت القدس +2GMT
فحوصات تؤكد تعرض كاريوس لارتجاج دماغي بنهائي الأبطال



وكالات / سما /

أكد طبيبان أمريكيان، أن لوريس كاريوس حارس ليفربول، الذي ارتكب أخطاء فادحة في نهائي دوري الأبطال ضد ريال مدريد، عاني من ارتجاج في المخ خلال المباراة.

وتعرض كاريوس لانتقادات كبيرة, بسبب هدفين سكنا شباكه في هزيمة ليفربول أمام ريال مدريد (1-3)، في 26 مايو الماضي.

وبعد المباراة بخمسة أيام أرسل النادي الإنجليزي, حارس مرماه لإجراء فحوصات في الولايات المتحدة.

وقال الطبيبان في بيان نشره مستشفى "ماساتشوستس" العام: "بعد مراجعة دقيقة لشريط المباراة والأخذ بعين الاعتبار التاريخ الطبي بما في ذلك التقرير الحالي الذي تضمن وصف الأعراض والفحص البدني والقياسات الموضوعية، توصلنا إلى أن كاريوس عانى من ارتجاج في المخ خلال المباراة".

ولم يوضح الطبيبان سبب هذا الارتجاج أو توقيت حدوثه، رغم أن لقطات تلفزيونية أظهرت تدخلا بين سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد وكاريوس في بداية الشوط الثاني.

وبعدها بقليل أخطأ كاريوس في كرة قطعها كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد، ليمنح التقدم للفريق الإسباني.

وأحرز غاريث بيل هدفا ثانيا لا يمكن التصدي له, قبل أن يضيف هدفا ثالثا من تسديدة من مسافة بعيدة فشل كاريوس في التعامل معها بغرابة.

واعتذر كاريوس لجمهور ليفربول بسبب أخطائه, لكنه تلقى سيلا من الانتقادات والإهانات عبر الإنترنت.

#كاريوس #حارس #نهائي الأبطال

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