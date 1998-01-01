منصب ديشامب مع الديوك مهدد بسبب زيدان!

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، لا تشكل أي ضغوط عليه، منوها إلى أن قرار بقائه من عدمه يعود إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وذكر ديشامب أنه تلقى نفس الأسئلة المتعلقة بخسارة منصبه قبل مونديال 2014 ويورو 2016، مبينا أنه يركز حاليا على توفير طاقته لضمان التركيز مع اللاعبين في كأس العالم.

وقال: "لا أحمل مفاتيح المنتخب الفرنسي لأسلمها إلى زيدان، القرار لا يخصني، الأمر في يد رئيس الاتحاد".

وأضاف: "بخصوص استقالته من الريال, هذا قراره ولا بد من احترامه، أعرف زيزو جيدا، لقد فكر كثيرا قبل إعلان موقفه، ويبدو أنه اقتنع بأن الرحيل في الوقت الحالي هو الخطوة الأفضل له".

يشار إلى أن العديد من التقارير الصحافية كشفت في الساعات الأخيرة عن احتمالية تولي زيدان منتصب مدرب منتخب فرنسا, عقب نهاية المونديال, خلفا لديشامب.