جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. الرياضة

منصب ديشامب مع الديوك مهدد بسبب زيدان!

الثلاثاء 05 يونيو 2018 01:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
منصب ديشامب مع الديوك مهدد بسبب زيدان!



وكالات / سما /

أكد ديدييه ديشامب المدير الفني لمنتخب فرنسا، أن استقالة زين الدين زيدان من تدريب ريال مدريد، لا تشكل أي ضغوط عليه، منوها إلى أن قرار بقائه من عدمه يعود إلى الاتحاد الفرنسي لكرة القدم.

وذكر ديشامب أنه تلقى نفس الأسئلة المتعلقة بخسارة منصبه قبل مونديال 2014 ويورو 2016، مبينا أنه يركز حاليا على توفير طاقته لضمان التركيز مع اللاعبين في كأس العالم.

وقال: "لا أحمل مفاتيح المنتخب الفرنسي لأسلمها إلى زيدان، القرار لا يخصني، الأمر في يد رئيس الاتحاد".

وأضاف: "بخصوص استقالته من الريال, هذا قراره ولا بد من احترامه، أعرف زيزو جيدا، لقد فكر كثيرا قبل إعلان موقفه، ويبدو أنه اقتنع بأن الرحيل في الوقت الحالي هو الخطوة الأفضل له".

يشار إلى أن العديد من التقارير الصحافية كشفت في الساعات الأخيرة عن احتمالية تولي زيدان منتصب مدرب منتخب فرنسا, عقب نهاية المونديال, خلفا لديشامب.

#ديشامب #زيدان

أخبار ذات صلة

زيدان مهدد بالإقالة.. وإيمري البديل في ريـال مدريد

برشلونة مهدد بالعقاب بسبب رونالدو

Zlatan-Ibrahimovic

فيديو.. إبراهيموفيتش مهدد بالاعتزال بسبب الإصابة

المنتخب الاسباني

المنتخب الإسباني مهدد بالإيقاف بسبب كاتالونيا !

14865101715989

سواريز مهدد بالإيقاف لمباراتين بسبب تقرير الحكم

فيرجسون مهدد بإعاقة دائمة بسبب حالته الصحية

الأكثر قراءة اليوم

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

ما هو سر السيف المغروس في رأس "الشايب"!

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

إبنة عمرو دياب الكبرى في ورطة بسبب هذه صورة!

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية

نتنياهو- ارشيف

الشاباك يزعم اعتقال خلية خططت لاستهداف نتنياهو بتوجيه من سوريا

اردان- ارشيف

أردان يطالب بتفعيل الاغتيالات العسكرية بحق قادة حماس في القطاع

نكسة فلسطين- ارشيف

ليل ومجزرة ومذياع... شهادات حية وثقت لحظات النكسة القاسية

رزان

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

الاتصالات الفلسطينية