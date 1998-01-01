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موراتا ينافس فالكاو على الانتقال إلى ميلان في الميركاتو الصيفي

الثلاثاء 05 يونيو 2018 01:50 م / بتوقيت القدس +2GMT
موراتا ينافس فالكاو على الانتقال إلى ميلان في الميركاتو الصيفي



وكالات / سما /

أكدت صحيفة “لا جازيتا ديلو سبورت” صباح اليوم الثلاثاء عودة المهاجم الإسباني ولاعب فريق تشيلسي الإنجليزي ، ألفارو موراتا ليكون المرشح الأول لقيادة خط هجوم فريق إي سي ميلان والمدرب جينارو جاتوزو في الموسم القادم.

 

وقالت الصحيفة الوردية أن إدارة ميلان حددت إسم ألفارو موراتا هدفاً أولاً لها في سوق الانتقالات الصيفية الحالية ، ومن ثم المهاجم الكولومبي ولاعب فريق موناكو الفرنسي راداميل فالكاو من بعده.

وينتظر ريال مدريد مصيره مع عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” ، وفي حال تم حرمانه من المشاركة في فترة الانتقالات أو البطولات الأوروبية في الموسم القادم فسيكون موقفه صعب من التوقيع مع موراتا، وغير ذلك يعني أن المهمة أسهل.

وكان فالكاو الهدف الأول لميلان ، لكن المشكلة تكمن في راتب اللاعب المرتفع ، ولذلك فمن المتوقع أن تفشل صفقة التبادل بين الناديين ، ليرحل البرتغالي أندريه سيلفا إلى موناكو مقابل 40 نليون يورو دون قدوم النجم الكولومبي.

ويسعى ميلان لتعزيز خط هجومه في الموسم القادم بعد فشل الثنائي الكرواتي نيكولا كالينيتش والبرتغالي أندريه سيلفا في تسجيل رقم مزدوج من الأهداف في الموسم الماضي.

#موراتا #ميلان

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