رونالدو مستغرباً : لا داعي لتوقيع ريال مدريد مع نيمار !

وكالات / سما /

يعتبر البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم فريق ريال مدريد من القلائل الذين لا يتمنون انتقال النجم البرازيلي ولاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، نيمار دا سيلفا إلى بطل أوروبا في المواسم الثلاثة الأخيرة.

كريستيانو رونلدو تحدث في مقابلة مع برنامج “شرينيجيتو” للإعلامي الإسباني جوسيب بيدريول عن امكانية توقيع ريال مدريد مع نيمار مقابل 350 مليون يورو ستدفع للنادي الباريسي.

وقال كريستيانو “في كل شهر سبتمبر من كل عام يرتبط ريال مدريد بالتعاقد مع خمسين لاعباً، لكن في النهاية لا يأتي أي منهم”.

وأضاف “أفضل كريم بنزيما وجاريث بيل وماركو أسينسيو ولوكاس فاسكيز، أمور تزعجني ؟، توقيع ريال مدريد مع نيمار مقابل 350 مليون يورو”.

وفي حال تعاقد ريال مدريد مع نيمار فإنه سيوجه ضربة قوية لمنافسه والفريق السابق لغريمه التقليدي برشلونة الذي أُجبر على التخلي عنه بفسخ عقده مقابل 222 مليون يورو.

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وهنالك خلاف بين ريال مدريد ورونالدو في الوقت الحالي بسبب مطالبة البرتغال بالحصول على راتب مقارب لراتب نيمار الذي يبلغ 37 مليون يورو سنوياً وكذلك ميسي بـ40 مليون يورو سنوياً.