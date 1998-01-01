بلدية جباليا النزلة تطلق خطتها التنموية الإستراتيجية للأعوام الأربعة المقبلة

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نظمت بلدية جباليا النزلة شمال قطاع غزة اللقاء المجتمعي الثاني (البيت المفتوح) لإطلاق الخطة التنموية الاستراتيجية للأعوام (2018- 2021)م.

وحضر اللقاء رئيس البلدية أ.عصام جودة، ونائبه أ. باسل أبو القمصان، وعدد من أعضاء المجلس البلدي، ومدير البلدية م.يوسف خلة، ولفيف من ممثلي الوزرات والهيئات المحلية ومؤسسات المجتمع المحلي المكتب الاستشاري، وممثلي عن صندوق تطوير وإقراض البلديات، بمشاركة عدد من مدراء الدوائر ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية، وكذلك أعضاء لجان الأحياء.

ورحب رئيس البلدية بالحضور الكريم معبراً عن شكره الجزيل للمؤسسات الشريكة، ومؤسسات المجتمع المحلي والهيئات الحكومية وغير الحكومية، كما شكر أبناء مدينة جباليا لتحملهم وصبرهم على الظروف الصعبة التي يمر بها أبناء الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن الخطة للأعوام المقبلة ستعمل على دعم مشاريع المدينة والتي سيتم اختيارها بناءً على رغبة المجتمع المحلي.

وأوضح أن تطوير المدينة يعتبر عملية تشاركية من خلال حرص الشركاء على القيام بواجباتهم وإنجاز المطلوب دون كلل أو ملل، لافتاً إلى أن بلدية جباليا النزلة ستتعاون في حدود إمكانياتها مع الجميع من أجل التخفيف عن شعبنا، شاكراً وزارة الحكم المحلي التي أقرت الخطط واعتمدتها وتعاونت في آليات تنفيذها، مشيراً إلى أن الدعم المستمر من صندوق تطوير وإقراض البلديات للهيئات المحلية يعتبر من أهم ركائز النجاح.

بدوره شرح مدير دائرة المشاريع م. عبد الله سمارة عملية إعداد الخطة الاستراتيجية التنموية ومفهوم التخطيط ودوره في تطوير المدينة، بالإضافة إلى منهجية ومراحل التخطيط المحلي، وشكرت جميع المشاركين في إعداد الخطة من أبناء المدينة.

وأوضح سمارة خلال عرض مرئي مجالات الخطة الاستراتيجية التي شملت تطوير البنى التحتية، وإدارة النفايات، والمشاريع الاستثمارية، وكذلك التطوير التكنولوجي، والتكلفة المالية لكل قطاع من حجم المشاريع المنوي تنفيذه موزعة على سنوات الخطة المختلفة.

وفي كلمة لاستشاري الخطة الاستراتيجية د. ناهض عيد أن الخطة التي شارك بها المجتمع المحلي بكل مكوناته ستعمل على تحسين جودة الخدمات المقدمة من أجل النهوض بالمدينة تنموياً وحضارياً وأثنى على جهود البلدية من حيث المشاركة المجتمعية واحتضان الأفكار التنموية كانت بأعلى درجاتها.

وشهد الحفل تكريما لعدد من الموظفين المتقاعدين تكريما لهم على جهودهم في خدمة البلد أثناء سنوات عملهم الطويلة، وكذلك مديحا نبويا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

واختتم اللقاء بتناول طعام الإفطار على شرف المناسبة، والتوقيع على وثيقة العقد المجتمعي من قبل كافة المشاركين في اللقاء.