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"خدمات الطفولة" توزع 200 طرد غذائي رمضاني على الأيتام وذوي الإحتياجات

الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:50 م / بتوقيت القدس +2GMT



غزة / سما /

وزعت جمعية خدمات الطفولة والأسرة الفلسطينية، اليوم 200 طرد غذائي رمضاني كمرحلة أولى على أسر الأطفال الأيتام وذوي الإحتياجات الخاصة، بدعم من الشعب الجزائري الشقيق في مقرها بالدرج شرق مدينة غزة.

وأوضح بلال البايض الأخصائي الإجتماعي في الجمعية، أن كل أسرة حصلت على طرد غذائي يحتوي على العديد من الأصناف الغذائية الصحية، وذلك وقوفاً معهم في ظل الأزمة الإقتصادية التي يتعرضون لها في قطاع غزة المُحاصر.

وأشار، إلى أن خدمات الطفولة تنفذ هذه المشاريع إنطلاقاً من مسؤوليتها الإجتماعية ووصلاً للأهداف التي وضعتها في مساعدة الأسر الفلسطينية المحتاجة في كافة الجوانب المعيشية والتخفيف من آلامهم، منوهاً بأن الطواقم العاملة تسعى جاهدةً لتوفير الدعم لهذه الفئة والارتقاء بها في المجتمع.

وبدوره أعرب البايض، عن شكره للشعب الجزائري الشقيق الذي لايألوا جهداً من أجل مساندة أهالي قطاع غزة وتعزيز صمودهم ، داعياً جميع المؤسسات والجمعيات الخيرية لدعم المحتاجين والحفاظ عليهم.

#خدمات الطفولة

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