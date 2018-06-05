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القدس المفتوحة وجمعية مربي النحل في جنين توقعان مذكرة تفاهم

الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:49 م / بتوقيت القدس +2GMT



جنين / سما /

وقعت جامعة القدس المفتوحة ممثلة بفرعها في جنبن، وجمعية مربي النحل التعاونية في محافظة جنين، يوم الثلاثاء 5-6-2018م، اتفاقية تعاون تهدف إلى تنمية القطاع الزراعي من خلال رفده بخريجين مؤهلين ومتميزين، والنهوض بالعملية الأكاديمية من جميع جوانبها النظرية والعملية.

وقع الاتفاقية عن الجامعة مدير فرع جنين د. عماد نزال، وعن جمعية مربي النحل التعاونية في محافظة جنين م. ناصر جرادات.

حضر توقيع الاتفاقية من الجامعة د. معن شقوارة عميد كلية الزراعة، وأ. وجدي بشارات عضو هيئة تدريس في كلية الزراعة.

وبموجب الاتفاقية يلتزم الطرفان بالتعاون المشترك الذي يخدم مهنة الهندسة الزراعية والقطاع الزراعي، وبتبادل الخبرات والمعلومات والإحصاءات التي تخدم أعمالهما، والتشارك في قضايا التطوير والتدريب، وتوفير فرص التدريب لطلبة الجامعة.

ورحب د. نزال بالوفد الزائر، مؤكداً أن الجامعة تسعى بكل الوسائل لتوفير أفضل الفرص التدريبية لطلبة الجامعة في جميع المجالات، وخاصة التي تحتاج إلى جوانب عملية، مثل كلية الزراعة، وهذه الاتفاقية نتاج السعي الدائم والتواصل مع جميع المؤسسات التي توفر فرص تدريب لطلبة الجامعة.

وقال م. جرادات إننا نسعى من خلال هذه المذكرة إلى تقديم أفضل ما لدينا من خبرات ومعلومات وتدريب عملي لطلبتنا، ووضع الإمكانيات المتوفرة في الجمعية تحت تصرفهم.

 
#القدس المفتوحة

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