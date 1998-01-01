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طريقة متوفرة في كل بيت لمكافحة السرطان!

الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
طريقة متوفرة في كل بيت لمكافحة السرطان!



وكالات

وجد علماء أمريكيون من معهد لودفيغ لأبحاث السرطان أن استخدام صودا الطعام العادية يمكن أن يزيد بشكل كبير من فعالية العلاج الكيميائي للسرطان.

ونشرت مجلة "EurekAlert" الدراسة التي تؤكد أن الصودا المخففة بالماء تقلل من حموضة الخلايا السرطانية (عند قطع الدورة الدموية والأوكسجين عنها) في عمق الورم.

وتصف الدراسة بالتفصيل كيف أن الخلايا تتجاوب مع ارتفاع الحموضة بتثبيط جزيء mTORC1، المسؤول عن قياس وفرة المواد الغذائية (في الأحوال الطبيعية) قبل إعطاء الخلايا الضوء الأخضر للانقسام.

وقال مشرف الدراسة تشي فان دان، إن "الخلايا لا ترغب في إنتاج البروتينات أو جزيئات حيوية أخرى في حالة الإجهاد، وتميل إلى إبطاء عملية الانقسام والتكاثر والتنشيط، حتى ترجع الأمور إلى طبيعتها. والفكرة بسيطة جدا، فهي ليست أدوية بآلاف الدولارات بل هي الصودا العادية".

وأثبتت التجارب التي أجريت على الفئران أن زيادة الحموضة تجعل الخلايا السرطانية أكثر نشاطا، ويبدأ الورم حينها بالتجاوب للعلاج الكيميائي بشكل أفضل. وهذه العملية تعمل بالعكس ما يسمح بإبطاء إنقسام الخلايا السرطانية.

#السرطان #مكافحة

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