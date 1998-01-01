موقع عبري: حماس تهدد إسرائيل بمئات الصواريخ على تل أبيب

القدس المحتلة / سما /

قال موقع "واللا" الإسرائيلي، إن تل أبيب تنظر بخطورة الى تهديدات حركة حماس بإطلاق مئات الصواريخ في حال سقوط عدد كبير من الشهداء في مسيرة النكسة، التي دعت اليها الحركة في ذكرى احتلال الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧، مشيرة الى جيش الاحتلال عزز من قواته على حدود غزة.



وأشار الموقع الى أن تقديرات الأمن الإسرائيلي بأن يكون يوم ذكرى النكسة وصلاة الجمعة القادمة التي تتزامن مع مسيرة "مليونية القدس" على حدود غزة ذروة المواجهات، مشيرة الى أن الاحتلال يتوقع وصول أعداد كبيرة من المشاركين على الحدود.



وقال الموقع إن اجتماعا عقدته الفصائل المختلفة بغزة قررت فيه أن تقام فعاليات رمزية تنتهي بمسيرة تنطلق من ساحة السرايا إلى معبر بيت حانون "ايرز" في ساعات الصباح.



وادعى الموقع أن القيادي في حركة حماس والمقيم في طهران خالد القدومي هدد إسرائيل قائلا "نحن نستخدم وسائل غير عنيفة مثل المسيرات، واذا استخدم الاحتلال القوة، وسقط شهداء سنرد بإطلاق النار نحو إسرائيل".



وزعم الموقع أن القدومي أرسل تهديدا لإسرائيل قال فيه "إذا لم يفهم العدو الرسالة ورد بقوة على المتظاهرين، فسوف نرد.. وسنرسل مئات الصواريخ في ليلة واحدة على رؤوس المستوطنين".



وكانت القوى الوطنية والإسلامية قد دعت الى أوسع مشاركة في كل مناطق التماس والاستيطان في الخامس من يونيو يوم الثلاثاء، وتنظيم الاعتصامات أمام المقرات الدولية من أجل إنهاء الاحتلال وحرية واستقلال شعبنا وحمايته أمام الجرائم المستمرة ومواصلة الفعاليات ليكون يوم الجمعة يوم غضب، ويوما للقدس عاصمة دولتنا المستقلة، والتوجه الى المسجد الأقصى المبارك لمن استطاع الوصول.



أما في غزة فقد دعت الهئية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار إلى المشاركة في مسيرات "مليونية القدس" السلمية على حدود قطاع غزة.



ووفقا لوزارة الصحة بغزة فقد استشهد 120 مواطنا، وأصيب أكثر 13 آخرون بينهم 335 في حالة الخطر الشديد في مسيرات العودة السلمية التي انطلقت في 30 مارس المنصرم.