جوال jawwal

  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

تل أبيب تهدد طهران بتحالف غربي-عربي-إسرائيلي

الثلاثاء 05 يونيو 2018 12:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
تل أبيب تهدد طهران بتحالف غربي-عربي-إسرائيلي



القدس المحتلة / سما /

قال وزير شؤون الاستخبارات الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، الثلاثاء، إن “تحالفاً عسكرياً يضم الدول الغربية والعربية وإسرائيل، قد يتم تشكيله ضد ايران، إذا لم ترضخ طهران للمطالب الأمريكية بخصوص برنامجها النووي”.

وأضاف في حديث للإذاعة الإسرائيلية: “رد الغرب للتهديدات المنطلقة من طهران يجب أن يكون واضحاً”.

ولم يحدد كاتس الدول التي قد تنضم إلى هذا التحالف علماً بأن الدول الغربية الكبرى أعلنت في الأسابيع الأخيرة معارضتها للموقف الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.

ورأى كاتس أن “اعلان إيران نيتها تسريع عملية تخصيب اليورانيوم يدل على أن صناع القرار هناك في حالة من الهلع والذعر”.

واعتبر أن “العقوبات التي أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرضها على طهران، بدأت تجني ثمارها”.

وأضاف كاتس: “على الإيرانيين الاختيار بين أمرين: إما القبول بالموقف الأمريكي أو الإنهيار تحت ثقل الضغوط الاقتصادية”.

وجدد كاتس أن “إسرائيل لن تسمح لإيران بالحصول على أسلحة نووية”.

ويقوم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا بجولة في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا في مسعى لإقناع قادة هذه الدول بتبني موقفه الرافض للاتفاق الدولي مع إيران.

وفي 8 مايو/أيار الماضي، أعلن ترامب الانسحاب من الاتفاق النووي مع إيران المبرم عام 2015، وإعادة العمل بالعقوبات الاقتصادية على طهران، مبررا قراره بأن “الاتفاق سيئ ويحوي عيوباً عديدة”.

ولاحقاً، دعت واشنطن إلى اتفاق جديد مع طهران “يتناول جميع جوانب السلوك الإيراني المزعزع للاستقرار، بما في ذلك في اليمن وسوريا”، ووضعت شروطاً عدة لذلك من أبرزها كشف طهران لمنظمة الطاقة النووية عن برنامجها النووى بالكامل، ووقف تخصيب اليورانيوم، وإغلاق كل مفاعلات المياه الثقيلة.

كما تضمنت الشروط وقف إيران تطوير الأسلحة الباليستية، والامتناع عن تقديم الدعم لـ”حزب الله” في لبنان وجماعة “أنصار الله” (الحوثيين) في اليمن، وسحب قواتها من سوريا، والتوقف عن التهديد بالقضاء على إسرائيل وتهديد الممرات البحرية والهجمات الإلكترونية.

#تل أبيب #كاتس #ايران

أخبار ذات صلة

سرايا القدس -الجهاد الاسلامي

الجهاد الاسلامي تهدد بقصف تل أبيب اذا استمرت الغارات على غزة

مروان البرغوثي

دبلوماسي غربي يكشف مستقبل أسر "البرغوثي" وحظوظه بالرئاسة

مركزية فتح -ارشيفية

خبير إسرائيلي يزعم : عصبة حول عباس تتنازع مقعده و مخطط إسرائيلي لـ"إلقاء"مشكلة غزة نحو مصر

صالح العاروري

بماذا برر العاروري زيارة وفد حماس الى طهران ؟

قمة عربية- ارشف

اجتماع وفد وزاري عربي بشأن القدس الشهر المقبل

دحلان والسنوار - ارشيف

محسن : دحلان يسعى لشراكة وطنية بغطاء عربي

الأكثر قراءة اليوم

ما السر وراء زيارة ضباط أمريكان كبار لحدود غزة صباح اليوم ؟

معاريف: المجندة الإسرائيلية المتهمة بقتل رزان النجار: يهددونني بالقتل

ليبرمان :سنغلق قريبا الحساب مع حماس والجهاد وأنا " لا أحتفظ عادة بحساب مفتوح"

ما هو سر السيف المغروس في رأس "الشايب"!

نتنياهو يزعم: إسرائيل تدرس "كيفية منع انهيار إنساني في قطاع غزة

لحياة جنسية طبيعية.. أدرج هذه المنشطات في غذائك

الرئيس يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس الإسرائيلي

الأخبار الرئيسية

القسام - حماس

هارتس : حماس تزيد النار لانتزاع تنازلات إسرائيلية

نتنياهو- ارشيف

الشاباك يزعم اعتقال خلية خططت لاستهداف نتنياهو بتوجيه من سوريا

اردان- ارشيف

أردان يطالب بتفعيل الاغتيالات العسكرية بحق قادة حماس في القطاع

نكسة فلسطين- ارشيف

ليل ومجزرة ومذياع... شهادات حية وثقت لحظات النكسة القاسية

رزان

فصائل فلسطينية تصدر بيانا للرأي العام بشأن تأبين الشهيدة رزان النجار

الاتصالات الفلسطينية