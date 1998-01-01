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استئناف العمل بمعبر رفح في كلا الاتجاهين بعد إغلاقه لخلل فني

الثلاثاء 05 يونيو 2018 11:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
استئناف العمل بمعبر رفح في كلا الاتجاهين بعد إغلاقه لخلل فني



غزة/سما/

استأنفت إدارة معبر رفح البري، صباح اليوم الثلاثاء العمل بالمعبر كالمعتاد وفي كلا الاتجاهين.

وأكدت وزارة الداخلية بغزة في بيان لها إلى أن الأولوية في السفر ستكون للباص الذي أرجع أمس الاثنين، مطالبة المرجعين كافة التوجه صباحًا إلى الصالة الخارجية أمام المعبر.

وقالت الوزارة إن السفر الثلاثاء، سيكون فقط للحافلة الوحيدة المُرجعة من الجانب المصري اليوم، وعدد ركابها 60 مسافراً، حيث كانت المغادرة من الصالة الخارجية لمعبر رفح الساعة 7:30 صباحا.

وأشارت إلى أن صالة أبو يوسف النجار ستكون الثلاثاء مغلقة.

وأضافت أن الحافلات الثلاث التي كان من المقرر سفرها الثلاثاء، تم تأجيلها إلى الأربعاء 6 حزيران/يونيو، والمغادرة ستكون الساعة 7:30 صباح الأربعاء من الصالة الخارجية لمعبر رفح.

وبينت أن استكمال المتبقي من عمل يوم الأربعاء للحافلات من رقم (2) إلى رقم (6) من كشف 19 رمضان المُعلن أمس الاثنين، وعليهم التواجد في صالة أبو يوسف النجار بخانيونس الساعة 10:00 صباح الأربعاء.

وتابعت بأنه سيتم استكمال باقي حافلات كشف 19 رمضان يوم الخميس 7 حزيران/يونيو، داعية المواطنين التواجد في صالة أبو يوسف النجار الساعة 10:00 صباح الخميس.

وأغلق الجانب المصري عصر الاثنين، معبر رفح في كلا الاتجاهين أمام حركة المسافرين بسبب خلل فني.

 

#معبر رفح #فتح #مصر #مسافرين

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